Мінімальні пенсії в Україні — якими будуть суми з 1 серпня

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

У 2025 році в Україні вже відбулося підвищення мінімальних пенсійних виплат — це стало можливим завдяки індексації, що проводилася у березні.

Про те, що буде з мінімальними пенсіями в Україні з 1 серпня, пояснили в Пенсійному фонді України в Тернопільській області.

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Розмір пенсії залежить від кількох факторів: вік людини, наявність повного страхового стажу, а також того, чи перебуває вона на обліку як працююча особа. У 2025 році мінімальні суми такі:

3 758 грн — саме таку суму можуть отримувати:

Українці, яким виповнилося 80 років і які мають мінімум 20 років стажу (жінки) або 25 років (чоловіки). Громадяни віком від 65 років, які не працюють і мають необхідний страховий стаж (жінки — 30 років, чоловіки — 35 років).

3 613 грн — стільки нараховують:

Громадянам 75–80 років зі стажем не менше 20 років у жінок та 25 — у чоловіків. Пенсіонерам віком від 70 до 80 років, якщо вони мають повний трудовий стаж (30 років для жінок, 35 — для чоловіків).

3 323 грн — мінімальна сума для:

Людей з інвалідністю І групи. Пенсіонерів віком 70+, за умови наявності повного страхового стажу.

3 038 грн — найменша пенсія, яка передбачена для:

Усіх непрацюючих пенсіонерів, які отримують пенсію за загальною системою, незалежно від віку.

Яку мінімальну виплату отримують пенсіонери, які працюють

Для пенсіонерів, які офіційно працевлаштовані, також встановлено обмеження щодо розміру мінімальної пенсії.

Сума пенсійної виплати не може бути меншою за 2 361 грн, адже це — розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Від початку 2024 року ця сума не змінювалася, і у 2025 році збільшення також не заплановано згідно з держбюджетом.

Раніше ми писали, що українці похилого віку, які не напрацювали необхідного страхового стажу для призначення стандартної пенсії, мають право на отримання тимчасової державної підтримки у вигляді соціальної пенсії.

Також ми розповідали, що у нашій країні передбачено різні види доплат для людей похилого віку. У деяких випадках можлива навіть одночасна виплата кількох надбавок.