Минимальные пенсии в Украине — какими будут суммы с 1 августа

Человек держит деньги. Фото: УНИАН

В 2025 году в Украине уже произошло повышение минимальных пенсионных выплат — это стало возможным благодаря индексации, проводившейся в марте.

О том, что будет с минимальными пенсиями в Украине с 1 августа, объяснили в Пенсионном фонде Украины в Тернопольской области.

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Размер пенсии зависит от нескольких факторов: возраст человека, наличие полного страхового стажа, а также того, находится ли он на учете как работающее лицо. В 2025 году минимальные суммы следующие:

3 758 грн — именно такую сумму могут получать:

Украинцы, которым исполнилось 80 лет и имеющим минимум 20 лет стажа (женщины) или 25 лет (мужчины). Граждане в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют необходимый страховой стаж (женщины — 30 лет, мужчины — 35 лет).

3 613 грн — столько начисляют:

Гражданам 75-80 лет со стажем не менее 20 лет у женщин и 25 — у мужчин. Пенсионерам в возрасте от 70 до 80 лет, если они имеют полный трудовой стаж (30 лет для женщин, 35 — для мужчин).

3 323 грн — минимальная сумма для:

Людей с инвалидностью І группы. Пенсионеров в возрасте 70+, при условии наличия полного страхового стажа.

3 038 грн — наименьшая пенсия, которая предусмотрена для:

Всех неработающих пенсионеров, получающих пенсию по общей системе, независимо от возраста.

Какую минимальную выплату получают работающие пенсионеры

Для пенсионеров, которые официально трудоустроены, также установлено ограничение по размеру минимальной пенсии.

Сумма пенсионной выплаты не может быть меньше 2 361 грн, ведь это — размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С начала 2024 года эта сумма не менялась, и в 2025 году увеличение также не запланировано согласно госбюджету.

Ранее мы писали, что украинцы пожилого возраста, которые не наработали необходимого страхового стажа для назначения стандартной пенсии, имеют право на получение временной государственной поддержки в виде социальной пенсии.

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