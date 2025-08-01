Меньшие пенсии — почему с августа у некоторых украинцев будут удерживать деньги

Пенсионерки сидят на скамейке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Многие украинцы даже не подозревают, что из-за определенных обстоятельств могут потерять часть пенсии. Такие случаи бывают, но их можно избежать, если вовремя подать определенную информацию Пенсионному Фонду.

О том, у кого и почему могут удерживать часть пенсии в августе, отмечается в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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На сумму пенсионных начислений могут влиять разные факторы. Если своевременно не сообщить Пенсионный фонд Украины об изменениях в собственной жизни, человек может получить переплату, которую впоследствии придется вернуть. ПФУ обязательно нужно информировать о:

смене места жительства или регистрации;

переезде на постоянное проживание за границу;

увольнении с работы или, наоборот, начале трудовой деятельности;

утрате или изменении льготного статуса (например, ветерана войны);

изменение паспортных данных, фамилии или других документов, важных для начисления пенсии;

изменениях, влияющих на право на специальные доплаты (за содержание несовершеннолетних детей, в случае потери кормильца и т.д.).

Стоит знать, что пенсию эмигрантам отменить не могут. Если же так произошло, нужно отстаивать свои права в суде. Постоянное или временное проживание за пределами Украины не является основанием для приостановления выплат — это подтверждено решением Конституционного суда.

Какую сумму могут удерживать у пенсионера

Пенсионер обязан сообщить о любых изменениях в течение 10 дней. Нарушение этого срока может обернуться штрафом.

Важно понимать, что возвращают только те средства, которые были получены без законных оснований. Например, когда человек потерял право на определенную надбавку.

Возврат лишних средств можно осуществить добровольно или в принудительном порядке — по решению суда или ПФУ. Для компенсации убытков Фонд имеет право удерживать до 20% с пенсионной выплаты.

Ранее мы писали, что в августе часть украинских пенсионеров получит дополнительные начисления — это могут быть как возрастные доплаты, так и разовые премии или ежемесячные надбавки для отдельных групп получателей.

Также мы рассказывали, что требования к выходу на пенсию в Украине с каждым годом становятся жестче. Если когда-то для оформления пенсии в 60 лет хватало 25 лет страхового стажа, то сейчас эта норма постепенно растет.