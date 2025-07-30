Пенсійні виплати Іво Бобула — скільки отримує легенда естради

Народний артист України Іво Бобул. Фото: УНІАН

Більшість громадян похилого віку отримує пенсію, і народні артисти не виняток. Нещодавно легенда української естради Іво Бобул поділився своїми думками щодо доходів у період війни.

Про те, яку пенсію отримує Іво Бобул після підвищення та що приносить йому додатковий дохід, співак поділився на YouTube-проєкті ТСН "Наодинці".

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Яку пенсію отримує народний артист

Раніше співак розповідав, що його пенсія становила лише близько п’яти тисяч гривень. Однак він зізнався, що нині ця сума зросла удвічі. За словами артиста, на підвищення вплинуло й те, що він свого часу відкрито назвав розмір виплат.

Зараз, як уточнив Іво Васильович, його пенсія сягає 10 тисяч гривень. Хоча вважає цю суму недостатньою для людини зі званням народного артиста, все ж дякує і за таке збільшення.

"Пенсію вже підняли. Зараз 10 тис. грн. Соромно. Але нічого, дякую й за це. Це підвищили за роки", — розповів Бобул.

Чим Іво Бобул займається на пенсії

Попри вік, співак продовжує активно працювати — викладає та очолює кафедру естрадного співу у Національній академії керівних кадрів культури та мистецтв, що розташована в Лаврі. Ця діяльність дозволяє йому залишатися в професії та мати додатковий дохід.

"Продовжую викладацьку роботу, завідувач кафедри естрадного співу. В Лаврі є Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв", — сказав артист.

Іво також зізнався, що є вимогливим педагогом і часто суворо ставиться до студентів, аби вони отримали якісну підготовку.

Раніше ми писали, що після проведення індексації у 2025 році громадяни України, яким виповнилося 65 років і які накопичили необхідний страховий стаж, зможуть розраховувати на пенсію у розмірі 3 758 гривень. Водночас часто постає питання: як бути тим, кому бракує потрібної кількості років стажу.

Також ми розповідали, що починаючи з 2026 року, для виходу на пенсію у 60-річному віці знадобиться щонайменше 33 роки офіційно підтвердженого стажу. Це на один рік більше, ніж вимагатиметься у 2025-му, та на три роки більше порівняно з умовами, що діяли ще кілька років тому.