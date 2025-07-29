Соціальна допомога після 65 років — хто може отримувати та яка максимальна сума у 2025

Гроші на білому аркуші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Після індексації у 2025 році українці віком від 65 років, які мають достатній страховий стаж, можуть отримувати пенсію в розмірі 3 758 гривень. Але часто виникає питання, що робити тим, хто не має потрібної кількості років стажу.

Про те, яку соціальну допомогу призначають українцям після 65 років та хто її може отримувати у 2025 році, пояснили в Міністерстві юстиції України.

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Що передбачено для тих, хто не має стажу

Якщо людина досягла пенсійного віку, але не накопичила необхідну кількість страхового стажу, вона все одно може розраховувати на підтримку від держави. Для таких громадян передбачена соціальна допомога, яка виплачується замість пенсії.

У 2025 році залежно від віку, для призначення пенсії вимагається такий мінімальний страховий стаж:

у 60 років — від 32 років;

у 63 роки — від 22 до 31 року;

у 65 років — від 15 до 21 року.

Якщо стаж менший за 15 років, пенсія не призначається. Проте після досягнення 65 років можна подати заяву на отримання соціальної допомоги — за умови, що особа не має інших соціальних виплат або пенсій.

Скільки можна отримувати у 2025 році

Розмір допомоги залежить від доходів сім’ї. Формула проста: від прожиткового мінімуму для непрацездатної особи віднімається середній дохід на одного члена родини за останні пів року.

У серпні 2025 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 361 гривню. Це — максимально можлива сума допомоги, але її отримують не всі.

Щоб отримати виплату, потрібно підтвердити низький рівень доходу. Допомога надається лише тим, хто офіційно визнаний малозабезпеченим.

Що ще може вплинути на суму допомоги

Якщо людина живе в інтернаті чи будинку для громадян похилого віку, вона отримує лише 20% від призначеної суми — це приблизно 472 гривні. Решта коштів іде на утримання закладу.

Отже, навіть без пенсійного стажу держава надає підтримку, але для цього потрібно звернутися до органів соціального захисту та надати підтвердження відсутності доходів.

Раніше ми писали, що частина людей похилого віку має шанс отримувати більші пенсійні виплати. Для цього потрібно лише звернутися із відповідною заявою до органів Пенсійного фонду.

Також ми розповідали, що в Україні поступово ускладнюються вимоги для виходу на пенсію. Якщо раніше 60-річного віку та 25 років страхового стажу було достатньо, то нині мінімальний необхідний стаж щороку збільшується.