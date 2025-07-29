Социальная помощь после 65 лет — кто может получать и какая максимальная сумма в 2025

Деньги на белом листе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

После индексации в 2025 году украинцы в возрасте от 65 лет, которые имеют достаточный страховой стаж, могут получать пенсию в размере 3 758 гривен. Но часто возникает вопрос, что делать тем, кто не имеет нужного количества лет стажа.

О том, какую социальную помощь назначают украинцам после 65 лет и кто ее может получать в 2025 году, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

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Что предусмотрено для тех, кто не имеет стажа

Если человек достиг пенсионного возраста, но не накопил необходимое количество страхового стажа, он все равно может рассчитывать на поддержку от государства. Для таких граждан предусмотрена социальная помощь, которая выплачивается вместо пенсии.

В 2025 году в зависимости от возраста, для назначения пенсии требуется такой минимальный страховой стаж:

в 60 лет — от 32 лет;

в 63 года — от 22 до 31 года;

в 65 лет — от 15 до 21 года.

Если стаж меньше 15 лет, пенсия не назначается. Однако по достижении 65 лет можно подать заявление на получение социальной помощи — при условии, что лицо не имеет других социальных выплат или пенсий.

Сколько можно получать в 2025 году

Размер помощи зависит от доходов семьи. Формула проста: от прожиточного минимума для нетрудоспособного лица вычитается средний доход на одного члена семьи за последние полгода.

В августе 2025 года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 361 гривну. Это — максимально возможная сумма помощи, но ее получают не все.

Чтобы получить выплату, нужно подтвердить низкий уровень дохода. Помощь предоставляется только тем, кто официально признан малообеспеченным.

Что еще может повлиять на сумму помощи

Если человек живет в интернате или доме престарелых, он получает лишь 20% от назначенной суммы — это примерно 472 гривны. Остальные средства идут на содержание учреждения.

Итак, даже без пенсионного стажа государство оказывает поддержку, но для этого нужно обратиться в органы социальной защиты и предоставить подтверждение отсутствия доходов.

Ранее мы писали, что часть пожилых людей имеет шанс получать большие пенсионные выплаты. Для этого нужно лишь обратиться с соответствующим заявлением в органы Пенсионного фонда.

Также мы рассказывали, что в Украине постепенно усложняются требования для выхода на пенсию. Если раньше 60-летнего возраста и 25 лет страхового стажа было достаточно, то сейчас минимальный необходимый стаж ежегодно увеличивается.