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Главная Экономика Пенсия Иво Бобула — сколько государство платит народному артисту

Пенсия Иво Бобула — сколько государство платит народному артисту

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 06:35
Пенсионные выплаты Иво Бобула — сколько получает легенда эстрады
Народный артист Украины Иво Бобул. Фото: УНИАН

Большинство граждан пожилого возраста получает пенсию, и народные артисты не исключение. Недавно легенда украинской эстрады Иво Бобул поделился своими мыслями относительно доходов в период войны.

О том, какую пенсию получает Иво Бобул после повышения и что приносит ему дополнительный доход, певец поделился на YouTube-проекте ТСН "Наедине".

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Какую пенсию получает народный артист

Ранее певец рассказывал, что его пенсия составляла лишь около пяти тысяч гривен. Однако он признался, что сейчас эта сумма выросла вдвое. По словам артиста, на повышение повлияло и то, что он в свое время открыто назвал размер выплат.

Сейчас, как уточнил Иво Васильевич, его пенсия достигает 10 тысяч гривен. Хотя считает эту сумму недостаточной для человека со званием народного артиста, все же благодарит и за такое увеличение.

"Пенсию уже подняли. Сейчас 10 тыс. грн. Стыдно. Но ничего, спасибо и за это. Это повысили за годы", — рассказал Бобул.

Чем Иво Бобул занимается на пенсии

Несмотря на возраст, певец продолжает активно работать — преподает и возглавляет кафедру эстрадного пения в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств, расположенной в Лавре. Эта деятельность позволяет ему оставаться в профессии и иметь дополнительный доход.

"Продолжаю преподавательскую работу, заведующий кафедрой эстрадного пения. В Лавре есть Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств", — сказал артист.

Иво также признался, что является требовательным педагогом и часто строго относится к студентам, чтобы они получили качественную подготовку.

Ранее мы писали, что после проведения индексации в 2025 году граждане Украины, которым исполнилось 65 лет и накопившим необходимый страховой стаж, смогут рассчитывать на пенсию в размере 3 758 гривен. В то же время часто возникает вопрос: как быть тем, кому не хватает нужного количества лет стажа.

Также мы рассказывали, что начиная с 2026 года, для выхода на пенсию в 60-летнем возрасте понадобится не менее 33 лет официально подтвержденного стажа. Это на один год больше, чем потребуется в 2025-м, и на три года больше по сравнению с условиями, действовавшими еще несколько лет назад.

выплаты пенсии деньги артисты пенсионеры Иво Бобул
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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