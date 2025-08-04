Пенсия по инвалидности — кому назначается и сколько выплачивают в 2025

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине граждане с инвалидностью имеют возможность получать пенсию раньше, чем наступит общий пенсионный возраст, при условии наличия необходимого страхового стажа.

О том, кому назначают пенсию по инвалидности и какой ее размер в 2025 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Кто может получать пенсию по инвалидности

Право на такую выплату предоставляется тем, кому официально установлена инвалидность. Однако для ее назначения важно иметь определенный минимум страхового стажа, который зависит от группы инвалидности и возраста человека. В 2025 году требования следующие:

І группа инвалидности: от 1 года стажа (для лиц до 25 лет) до 10 лет (для 54-59 лет);

II и III группы инвалидности: от 1 года стажа (до 23 лет) до 14 лет (для 56-59 лет).

Какой размер выплат в 2025 году

Законодательство предусматривает, что пенсия по инвалидности рассчитывается от размера пенсии по возрасту:

I группа — 100% размера пенсии по возрасту;

II группа — 90% размера пенсии по возрасту;

III группа — 50% размера пенсии по возрасту.

В страховой стаж, используемый для расчета пенсии по возрасту (на основе которой определяется размер пенсии по инвалидности), засчитывается и период с момента установления инвалидности до достижения 60 лет.

Как оформить пенсию по инвалидности

Подать заявление на назначение пенсии по инвалидности можно несколькими способами:

Через электронный портал ПФУ. Лично в сервисном центре Пенсионного фонда.

Выплата назначается со дня установления инвалидности, если заявление подано в течение трех месяцев с этого момента. Если же обращение произошло позже, пенсию начинают начислять с даты подачи документов.

Ранее мы писали, что летом 2025 года пенсионеры из Украины могут недорого отдохнуть на курорте. В августе стоимость путевок all inclusive стартует от нескольких сотен долларов — что иногда дешевле, чем отпуск в Одессе.

Также мы рассказывали, что Пенсионный фонд Украины продолжает плановую инвентаризацию выплат. Это стандартная процедура для выявления ошибок в начислениях. Однако в отдельных случаях она может привести к уменьшению пенсии.