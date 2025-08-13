Стаж для пенсии — кому выгодно докупить несколько лет и сколько это стоит в 2025

Пожилые люди на улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Чтобы в 2025 году выйти на пенсию, нужно иметь определенный страховой стаж. Если лет не хватает, их можно докупить.

О том, как докупить стаж и сколько это будет стоить в 2025 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Сколько стажа нужно для пенсии в 2025 году

В 2025 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь 32 года страхового стажа. Если этого стажа нет, можно получить пенсию в 63 года, если есть не менее 22 лет страхового стажа, или в 65 лет — если есть не менее 15 лет стажа.

Согласно пенсионной реформе, которая будет действовать до 2028 года, требования к продолжительности страхового стажа с каждым годом будут расти на один год.

Как можно докупить страховой стаж

Если человек временно не работает, он может самостоятельно платить взносы, чтобы не прерывать страховой стаж.

Начальница Главного управления Пенсионного фонда Украины в Волынской области Леся Неклеса объяснила, что для зачисления одного полного месяца страхового стажа сумма взноса должна быть не меньше минимального страхового взноса. В 2025 году это 22% от минимальной зарплаты — примерно 1 760 гривен за месяц.

Таким образом, один день страхового стажа будет стоить около 58,66 гривны, а год — примерно 21 120 гривен. В то же время можно платить взносы и больше минимальных, что поможет получить более высокую пенсию в будущем.

Оплату добровольных взносов можно делать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно соответствовать двум условиям:

не быть пенсионером;

иметь возраст от 16 лет.

Как докупить страховой стаж за прошлые годы

Существует также возможность докупить страховой стаж "задним числом" — за прошлые годы, начиная с 2004 года, когда человек не работал официально. В таком случае придется платить взносы по двойному тарифу.

Минимальный месячный взнос в этом случае составляет 3 520 гривен, то есть один месяц страхового стажа будет стоить в два раза больше, а год — примерно 42 240 гривен.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно заключить договор добровольной уплаты единого взноса с налоговой службой по месту жительства.

