Несправедливый подход — почему пенсионеры, которые родились в три последних месяца года получают больше денег

Пожилая женщина читает документ. Фото: УНИАН

В Украине можно ежегодно потерять более 14 тысяч гривен только из-за того, что заявление на назначение пенсии подано "не в тот день". Однако большинство граждан пожилого возраста даже не знают, что такая ситуация сохраняется уже более 20 лет.

О том, почему размер пенсий украинцев зависит от месяца рождения и кто из-за этого теряет тысячи гривен ежегодно, объяснили в материале профильного сайта "На Пенсии".

Почему важно правильно выбрать дату выхода на пенсию

Действующие нормы пенсионного законодательства скрывают немало подводных камней. Один из них — порядок исчисления пенсий. Формально правила одинаковы для всех, но фактически несколько дней разницы в обращении в Пенсионный фонд могут обернуться ежегодными потерями в тысячи гривен.

Суть проблемы в том, что размер пенсии определяется с учетом даты подачи заявления. Например, те, кто достиг пенсионного возраста в октябре, ноябре или декабре, могут обратиться или сразу в этом же году, или уже в январе следующего. О такой возможности в ПФУ обычно не упоминают, хотя правильный выбор времени подачи документов может существенно повлиять на сумму выплат.

Сколько могут потерять украинцы

Например, пенсионер достиг возраста для выхода на пенсию 10 октября 2024 года. Его коэффициент заработной платы (Кз) составляет 2,00000, а коэффициент стажа (Кс) — 0,40000. В таком случае у него есть два варианта:

Если он подаст заявление в 2024-м, расчет проведут по средней зарплате за 2021-2023 годы — 13 559,41 грн. Если перемножить эти показатели, формула дает результат — 10 847,53 грн. Если же он обратится до 10 января 2025 года, то пенсия все равно будет начислена с октября 2024-го (потому что трехмесячный срок еще не истек), но с учетом средней зарплаты за 2022-2024 годы — 15 057,09 грн. Это уже 12 045,67 грн.



Разница составляет 1 198 грн ежемесячно, или вполне ощутимые более 14 тыс. грн в год.

Для тех, кто родился до 1 октября, ситуация другая. Подав заявление в январе, они получат повышенный размер пенсии за счет новых показателей средней зарплаты, но потеряют выплаты за несколько месяцев текущего года. В отдельных случаях это все же может быть выгодно, ведь больший размер пенсии компенсирует пропущенные суммы уже за несколько месяцев.

Получается, что выбор даты обращения — ключевой, но большинство пенсионеров даже не знает об этой особенности. И именно из-за этого теряет деньги. Такая норма действует еще с 2004 года, но за более чем два десятилетия ни одно правительство или парламент так и не предложили справедливого подхода к расчету пенсий при их назначении.

