Каких работников нельзя забронировать от мобилизации — список от Генштаба

Бронирование работников от призыва. Фото: Генеральный штаб ВСУ

В Украине продолжены военное положение и общая мобилизация, в связи с чем предприятия пытаются забронировать от призыва своих работников. Однако недавно Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ввел запрет на бронирование от мобилизации для целого списка военных специалистов.

Об этом говорится в письме Генштаба от 20.04.2023 №300/1/С/3886.

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Кого касается запрет на бронирование

В документе представлен перечень дефицитных военно-учетных специальностей, при наличии которых работники не подлежат бронированию.

Отмечается, что это те военные специальности, которым нельзя научить за один-два месяца и в которых очень остро нуждаются в ВСУ.

В письме Генштаба также говорится, что запрет касается:

лиц рядового состава;

сержантского состава;

старшинского состава.

Таким образом, запрет распространяется на всех военнообязанных граждан, не имеющих ограничений по здоровью и семейным обстоятельствам.

Мобилизация в Украине.

Работники по каким военным специальностям не подлежат бронированию

Не подлежат бронированию от мобилизации все военнообязанные граждане, получившие во время службы в армии следующие военно-учетные специальности:

003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 "Специальности двигательных установок ракет на жидком топливе";

028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 "Специальности стартового и подъемно-транспортного оборудования";

047, 048, 054, 055, 058 "Специальности приборов систем управления ракет, проверочно-пускового электрооборудования и силовых агрегатов ракетных комплексов";

065, 070, 071, 072 "Специальности радиотехнических средств управления ракетами";

106, 107, 108, 110 "Стрелецкие и разведывательные специальности";

113, 117, 118 "Танковые специальности";

121, 122, 123, 124, 125, 126 "Специальности боевых машин и бронетранспортеров";

133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 "Специальности артиллерии";

178, 183, 184 "Инженерные специальности";

210, 216 "Специальности летных экипажей, внешних экипажей беспилотных авиационных комплексов, аэромобильной техники, аэромобильной и диспетчерской служб";

220, 221, 223, 225 "Специальности по эксплуатации и ремонту планера и двигательных установок летательных аппаратов";

233, 234 "Специальности по эксплуатации и ремонту авиационного вооружения";

245, 248, 250, 251 "Специальности по эксплуатации и ремонту радиотехнического, радиоэлектронного, радиосвязного и противолодочного поисково-прицельного оборудования летательных аппаратов";

260, 261, 262, 265, 267 "Специальности по эксплуатации и ремонту авиационного оборудования";

307 "Общекорабельные и штурманские специальности и специальности морской пехоты";

320, 323, 326 "Специальности минного, противолодочного и противоминного вооружения";

340 "Специальности гидроакустической техники";

379, 381, 382, 383 "Подводно-технические специальности";

403 "Специальности проводной связи";

420 "Специальности радио- и спутниковой связи";

460 "Специальности радиорелейной и тропосферной связи";

474 "Специальности защиты информации и кибернетической безопасности в информационно-телекоммуникационных системах";

500, 501, 502, 503, 507 "Специальности радиолокационных станций (комплексов) обнаружения, наведения и целеуказания";

525, 527, 528, 530, 531 "Специальности радиотехнических систем и станций обеспечения навигации и посадки самолетов, навигации кораблей и подводных лодок";

538, 543, 544 "Специальности радиотехнических средств радиоэлектронного заглушения, средств управления ими и технического контроля";

549, 550, 554 "Специальности радиосредств радиоэлектронного заглушения, средств управления ими";

569 "Специальности радиотехнических средств особого назначения".

Также установлены ограничения на бронирование от мобилизации военнообязанных лиц, имеющих офицерские звания.

В частности, не подлежат бронированию лица офицерского состава, имеющие военно-учетную специальность из следующих групп:

02;

03;

04;

06;

08;

09;

10;

12;

14;

34;

44;

46;

49;

50;

52;

53;

54;

70;

90.

Но при этом есть исключения в группе 06. В этой группе признаны дефицитными следующие специальности: 060100, 060300, 061000, 061200, 061300, 061400, 061401, 061500, 06.

Аналогичная ситуация и с группой 46. Там дефицитными признаны следующие специальности: 460100, 461000, 461100, 461102, 461103, 461200, 461300, 461304, 462202 и 462202.

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