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Запрет на бронирование: каких работников не смогут освободить от призыва

10 мая 2023 19:27
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Каких работников нельзя забронировать от мобилизации — список от Генштаба
Бронирование работников от призыва. Фото: Генеральный штаб ВСУ
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине продолжены военное положение и общая мобилизация, в связи с чем предприятия пытаются забронировать от призыва своих работников. Однако недавно Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ввел запрет на бронирование от мобилизации для целого списка военных специалистов.

Об этом говорится в письме Генштаба от 20.04.2023 №300/1/С/3886.

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Кого касается запрет на бронирование

В документе представлен перечень дефицитных военно-учетных специальностей, при наличии которых работники не подлежат бронированию.

Отмечается, что это те военные специальности, которым нельзя научить за один-два месяца и в которых очень остро нуждаются в ВСУ.

В письме Генштаба также говорится, что запрет касается:

  • лиц рядового состава;
  • сержантского состава;
  • старшинского состава.

Таким образом, запрет распространяется на всех военнообязанных граждан, не имеющих ограничений по здоровью и семейным обстоятельствам.

 

Сотрудников, с которыми военными специальностями нельзя забронировать
Мобилизация в Украине.

Работники по каким военным специальностям не подлежат бронированию

Не подлежат бронированию от мобилизации все военнообязанные граждане, получившие во время службы в армии следующие военно-учетные специальности:

  • 003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 "Специальности двигательных установок ракет на жидком топливе";
  • 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 "Специальности стартового и подъемно-транспортного оборудования";
  • 047, 048, 054, 055, 058 "Специальности приборов систем управления ракет, проверочно-пускового электрооборудования и силовых агрегатов ракетных комплексов";
  • 065, 070, 071, 072 "Специальности радиотехнических средств управления ракетами";
  • 106, 107, 108, 110 "Стрелецкие и разведывательные специальности";
  • 113, 117, 118 "Танковые специальности";
  • 121, 122, 123, 124, 125, 126 "Специальности боевых машин и бронетранспортеров";
  • 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 "Специальности артиллерии";
  • 178, 183, 184 "Инженерные специальности";
  • 210, 216 "Специальности летных экипажей, внешних экипажей беспилотных авиационных комплексов, аэромобильной техники, аэромобильной и диспетчерской служб";
  • 220, 221, 223, 225 "Специальности по эксплуатации и ремонту планера и двигательных установок летательных аппаратов";
  • 233, 234 "Специальности по эксплуатации и ремонту авиационного вооружения";
  • 245, 248, 250, 251 "Специальности по эксплуатации и ремонту радиотехнического, радиоэлектронного, радиосвязного и противолодочного поисково-прицельного оборудования летательных аппаратов";
  • 260, 261, 262, 265, 267 "Специальности по эксплуатации и ремонту авиационного оборудования";
  • 307 "Общекорабельные и штурманские специальности и специальности морской пехоты";
  • 320, 323, 326 "Специальности минного, противолодочного и противоминного вооружения";
  • 340 "Специальности гидроакустической техники";
  • 379, 381, 382, 383 "Подводно-технические специальности";
  • 403 "Специальности проводной связи";
  • 420 "Специальности радио- и спутниковой связи";
  • 460 "Специальности радиорелейной и тропосферной связи";
  • 474 "Специальности защиты информации и кибернетической безопасности в информационно-телекоммуникационных системах";
  • 500, 501, 502, 503, 507 "Специальности радиолокационных станций (комплексов) обнаружения, наведения и целеуказания";
  • 525, 527, 528, 530, 531 "Специальности радиотехнических систем и станций обеспечения навигации и посадки самолетов, навигации кораблей и подводных лодок";
  • 538, 543, 544 "Специальности радиотехнических средств радиоэлектронного заглушения, средств управления ими и технического контроля";
  • 549, 550, 554 "Специальности радиосредств радиоэлектронного заглушения, средств управления ими";
  • 569 "Специальности радиотехнических средств особого назначения".

Также установлены ограничения на бронирование от мобилизации военнообязанных лиц, имеющих офицерские звания.

В частности, не подлежат бронированию лица офицерского состава, имеющие военно-учетную специальность из следующих групп:

  • 02;
  • 03;
  • 04;
  • 06;
  • 08;
  • 09;
  • 10;
  • 12;
  • 14;
  • 34;
  • 44;
  • 46;
  • 49;
  • 50;
  • 52;
  • 53;
  • 54;
  • 70;
  • 90.

Но при этом есть исключения в группе 06. В этой группе признаны дефицитными следующие специальности: 060100, 060300, 061000, 061200, 061300, 061400, 061401, 061500, 06.

Аналогичная ситуация и с группой 46. Там дефицитными признаны следующие специальности: 460100, 461000, 461100, 461102, 461103, 461200, 461300, 461304, 462202 и 462202.

Ранее мы писали, кто подлежит бронированию от мобилизации, кому разрешено бронировать и действуют сроки бронирования работников.

Напомним, мы рассказываем, при каких условиях могут аннулировать бронирование работника .

А также можно ли отказаться от повестки , которую выдают на рабочем месте и которую ответственность несут работодатели.

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