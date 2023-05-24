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Можно ли избежать мобилизации, если есть двойное гражданство: риски и последствия

24 мая 2023 06:17
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация лиц с двойным гражданством — адвокат рассказал о рисках
Могут ли мобилизовать с двойным гражданством. Фото: Новини.LIVE
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой повестки вручают всем военнообязанным. Призвать в ряды ВСУ могут и тех, кто имеет двойное гражданство.

Однако в этом случае есть множество нюансов и подводных камней, о которых подробно рассказал адвокат Ростислав Кравец на своем YouTube-канале.

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Как отметил правовед, мобилизовать не могут мужчины, выезжающие на постоянное место жительства за границей. Для них в Украине предусмотрено снятие с военного учета.

"Даже если они сообщат о наличии второго гражданства", — подчеркнул адвокат.

По его словам, в таком случае гражданам необходимо подать в ТЦК и СП документы, удостоверяющие наличие украинского и другого гражданства.

В то же время правозащитник говорит, что гражданство другой страны не является препятствием для мобилизации во время военного положения и на особый период, если у человека есть гражданство Украины.

Какие могут возникнуть проблемы у лиц с двойным гражданством

Портной отмечает, что у людей с двойным гражданством уже возникали проблемы со снятием с военного учета.

Один из главных рисков — такое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за государственную измену.

"Особенно, если речь идет о гражданстве страны-агрессора или помогающей ей стране. Я говорю о российской федерации и Республике Беларусь", — пояснил адвокат.

 

Ранее мы рассказывали, как должна проходить мобилизация лиц, состоящих на учете в центре занятости и сохраняются ли социальные выплаты по безработице.

Напомним, мы писали, могут ли призвать в ряды ВСУ опекуна или попечителя, чем отличаются эти два понятия и как правильно оформить опеку или постоянный уход.

Также мы сообщали, каких работников не смогут освободить от призыва, поскольку действует запрет на бронирование.

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