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Мобилизации не подлежат: кого не возьмут военным даже по желанию

25 мая 2023 19:47
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация 2023 — кого не могут призвать даже по желанию
Мобилизация в Украине 2023. Фото: Новини.LIVE
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Несмотря на продолжение военного положения и общей мобилизации, в Украине есть категории граждан, не подлежащих призыву даже по собственному желанию. Они могут получить повестку, но в ряды ВСУ их не примут.

Об этих категориях мужчин рассказали специалисты общественного объединения "Юридическая сотня".

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Отмечается, что в список входят не только лица с тяжелыми болезнями и инвалидностью.

Так, призвать в ряды украинской армии даже добровольно не могут:

  • мужчин старше 60 лет;
  • забронированных сотрудников предприятий;
  • лиц, имеющих супругов, одного из родителей или родителей супругов с инвалидностью I или II группы;
  • опекунов человека с инвалидностью, который судом признан недееспособным.

 

Мобілізація 2023 — кого не можуть призвати навіть за бажанням
Военный билет. Фото: google.com

Другие категории военнообязанных с отсрочкой могут быть призваны по личному согласию по месту жительства.

К ним относятся:

  • родственники погибших или пропавших без вести во время боевых действий. (право на отсрочку нужно самостоятельно подтвердить документально в ТЦК и СП);
  • военнообязанные с инвалидностью III группы;
  • временно непригодны к службе (6-12 месяцев по решению военно-врачебной комиссии);
  • многодетные родители и матери с 3 и более детьми младше 18 лет;
  • родители-одиночки несовершеннолетних;
  • родители детей с серьезными заболеваниями, такими как диабет 1 типа, онкология, ДЦП и другие;
  • родители детей старше 18 лет с инвалидностью I или II группы;
  • усыновители или опекуны с детьми младше 18 лет;
  • супруги, занятые постоянным уходом за больными мужем (женой), детьми, родителями своими или пары, если есть вывод о необходимости постоянного ухода;
  • те, кто ухаживает за людьми с инвалидностью или потребностью в постоянном уходе за отсутствием тех, кто может это делать;
    • народные депутаты, депутаты ВР Крыма;
  • если служат оба и у них есть несовершеннолетний ребенок;
  • получатели разных видов образования на дневной форме обучения;
  • научные и научно-педагогические сотрудники учреждений высшего, высшего, профтех образования, в научных организациях, в учреждениях среднего образования — если работают не менее чем на 0,75 ставки;
  • работники определенных органов: военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций; ВСУ; Минобороны; СБУ; Государственная служба спецсвязи и защиты информации; Нацгвардии; Службы внешней разведки; Нацполиции; Госпогранслужбы; Нацгвардии; НАБУ; налоговой милиции; Управление государственной охраны Украины; ДБР; Государственной исполнительной службы Украины, а также другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Также юристы отметили, что к имеющимся поводам для отсрочки от мобилизации добавилось обучение и работа в сфере профтехобразования (для научно-педагогических сотрудников).

Раньше мы писали, можно ли избежать мобилизации, если у военнообязанного двойное гражданство.

Напоминаем, мы рассказывали, могут ли призвать в ряды ВСУ опекуна или попечителя, чем отличаются эти два понятия и как правильно оформить опеку или постоянный уход.

Также мы сообщали, как должна проходить мобилизация лиц, состоящих на учете в центре занятости и сохраняются ли социальные выплаты по безработице.

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