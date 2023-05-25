Мобилизация 2023 — кого не могут призвать даже по желанию

Мобилизация в Украине 2023. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на продолжение военного положения и общей мобилизации, в Украине есть категории граждан, не подлежащих призыву даже по собственному желанию. Они могут получить повестку, но в ряды ВСУ их не примут.

Об этих категориях мужчин рассказали специалисты общественного объединения "Юридическая сотня".

Читайте также:

Отмечается, что в список входят не только лица с тяжелыми болезнями и инвалидностью.

Так, призвать в ряды украинской армии даже добровольно не могут:

мужчин старше 60 лет;

забронированных сотрудников предприятий;

лиц, имеющих супругов, одного из родителей или родителей супругов с инвалидностью I или II группы;

опекунов человека с инвалидностью, который судом признан недееспособным.

Военный билет. Фото: google.com

Другие категории военнообязанных с отсрочкой могут быть призваны по личному согласию по месту жительства.

К ним относятся:

родственники погибших или пропавших без вести во время боевых действий. (право на отсрочку нужно самостоятельно подтвердить документально в ТЦК и СП);

военнообязанные с инвалидностью III группы;

временно непригодны к службе (6-12 месяцев по решению военно-врачебной комиссии);

многодетные родители и матери с 3 и более детьми младше 18 лет;

родители-одиночки несовершеннолетних;

родители детей с серьезными заболеваниями, такими как диабет 1 типа, онкология, ДЦП и другие;

родители детей старше 18 лет с инвалидностью I или II группы;

усыновители или опекуны с детьми младше 18 лет;

супруги, занятые постоянным уходом за больными мужем (женой), детьми, родителями своими или пары, если есть вывод о необходимости постоянного ухода;

те, кто ухаживает за людьми с инвалидностью или потребностью в постоянном уходе за отсутствием тех, кто может это делать; народные депутаты, депутаты ВР Крыма;

если служат оба и у них есть несовершеннолетний ребенок;

получатели разных видов образования на дневной форме обучения;

научные и научно-педагогические сотрудники учреждений высшего, высшего, профтех образования, в научных организациях, в учреждениях среднего образования — если работают не менее чем на 0,75 ставки;

работники определенных органов: военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций; ВСУ; Минобороны; СБУ; Государственная служба спецсвязи и защиты информации; Нацгвардии; Службы внешней разведки; Нацполиции; Госпогранслужбы; Нацгвардии; НАБУ; налоговой милиции; Управление государственной охраны Украины; ДБР; Государственной исполнительной службы Украины, а также другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Также юристы отметили, что к имеющимся поводам для отсрочки от мобилизации добавилось обучение и работа в сфере профтехобразования (для научно-педагогических сотрудников).

Раньше мы писали, можно ли избежать мобилизации, если у военнообязанного двойное гражданство.

Напоминаем, мы рассказывали, могут ли призвать в ряды ВСУ опекуна или попечителя, чем отличаются эти два понятия и как правильно оформить опеку или постоянный уход.

Также мы сообщали, как должна проходить мобилизация лиц, состоящих на учете в центре занятости и сохраняются ли социальные выплаты по безработице.