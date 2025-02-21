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Генерал США заявил, что Америке нужно поддержать инновации Киева

21 февраля 2025 19:19
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Америка должна поддержать украинские инновации — генерал США
Американский генерал Дэвид Петреус. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Соединенные Штаты Америки должны продолжать поддержку Киева, в том числе и в военных инновациях. Будущее войны — это дроны, и именно они сейчас являются основой на поле боя в Украине.

Об этом заявил американский генерал Дэвид Петреус во время мероприятия Kyiv Security Forum в пятницу, 21 февраля.

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Дэвид Петреус отметил, что Украина почти все производит сама. Он заявил, что в прошлом году наша страна изготовила больше 155-мм гаубиц, чем ей предоставили партнеры. Кроме того, украинцы производят 1,5 млн дронов в год. Поэтому, по словам генерала, Украину нужно продолжить поддерживать в ее "впечатляющих инновациях".

"Заметьте, Украина имеет систему закупок, что дает завтрашние технологии для сегодняшней войны. В большинстве стран из-за длительности процессов мы получаем вчерашние технологии для завтрашней войны", — отметил Петреус.

Он добавил, что будущее войны сейчас в Украине, речь идет о беспилотных системах. Со временем они станут автономными, благодаря искусственному интеллекту.

"Поэтому я твердо убежден в необходимости продолжать оказывать помощь Украине. Я в восторге от того, что сделали украинские силы", — отметил генерал.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил о том, что сейчас Украина может производить 4 млн дронов в год. Он отметил, что такой объем производства возможен несмотря на войну.

Директор объединения "Технологические Силы Украины" Екатерина Михалко озвучила четыре основных шага, которые помогут Украине наладить процесс полноценного производства оружия.

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