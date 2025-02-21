Америка має підтримати українські інновації — генерал США

Американський генерал Девід Петреус. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Сполучені Штати Америки мають продовжувати підтримку Києва, зокрема й у воєнних інноваціях. Майбутнє війни — це дрони, і саме вони зараз є основою на полі бою в Україні.

Про це заявив американський генерал Девід Петреус під час заходу Kyiv Security Forum у п'ятницю, 21 лютого.

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Девід Петреус зазначив, що Україна майже все виробляє сама. Він заявив, що минулого року наша країна виготовила більше 155-мм гаубиць, ніж їй надали партнери. Крім того, українці виробляють 1,5 млн дронів за рік. Тож, за словами генерала, Україну потрібно продовжити підтримувати в її "вражаючих інноваціях".

"Зауважте, Україна має систему закупівель, що дає завтрашні технології для сьогоднішньої війни. У більшості країн через тривалість процесів ми отримуємо вчорашні технології для завтрашньої війни", — зазначив Петреус.

Він додав, що майбутнє війни зараз в Україні, йдеться про безпілотні системи. З часом вони стануть автономними, завдяки штучному інтелекту.

"Тому я твердо переконаний у необхідності продовжувати надавати допомогу Україні. Я в захваті від того, що зробили українські сили", — зазначив генерал.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про те, що зараз Україна може виробляти 4 млн дронів на рік. Він наголосив, що такий об'єм виробництва можливий попри війну.

Директорка об'єднання "Технологічні Сили України" Катерина Михалко озвучила чотири основні кроки, які допоможуть Україні налагодити процес повноцінного виробництва зброї.