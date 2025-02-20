Закупівля FPV-дронів на оптоволокні для армії — яку суму витратить Міноборони у 2025 році

Оператор FPV-дрона. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У 2025 році українську армію посилять FPV-дронами на оптоволокні. Вже визначена сума, яка необхідна для закупівель у 2025 році.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України (МОУ) у четвер, 20 лютого.

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За словами директора Департаменту політики закупівель Міноборони Гліба Канєвського, на закупівлю FPV-дронів, зокрема на оптоволокні, буде спрямовано понад 44 мільярди гривень.

"Забезпечити технологічну перевагу над ворогом — це одна з ключових задач на 2025 рік. Якщо минулого року основний фінансовий ресурс був спрямований на закупівлю далекобійних deepstrike, то цього року понад 44 млрд грн сплановано на закупівлю FPV, включно з моделями на оптоволокні", — зазначив він.

У Міноборони додали, що також у планах скорочення часу доставки дронів від виробництва до бойових підрозділів, а також розширення кола постачальників і виробників оборонної продукції.

Раніше ми писали, що попри війну Україна може виробляти 4 мільйони дронів на рік.

Також ми повідомляли, що світ зараз зацікавлений в експорті українських FPV.