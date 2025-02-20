Закупка FPV-дронов на оптоволокне для армии — какую сумму потратит Минобороны в 2025 году

Оператор FPV-дрона. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В 2025 году украинскую армию усилят FPV-дронами на оптоволокне. Уже определена сумма, которая необходима для закупок в 2025 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины (МОУ) в четверг, 20 февраля.

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По словам директора Департамента политики закупок Минобороны Глеба Каневского, на закупку FPV-дронов, в частности на оптоволокне, будет направлено более 44 миллиардов гривен.

"Обеспечить технологическое преимущество над врагом — это одна из ключевых задач на 2025 год. Если в прошлом году основной финансовый ресурс был направлен на закупку дальнобойных deepstrike, то в этом году более 44 млрд грн спланировано на закупку FPV, включая модели на оптоволокне", — отметил он.

В Минобороны добавили, что также в планах сокращение времени доставки дронов от производства до боевых подразделений, а также расширение круга поставщиков и производителей оборонной продукции.

Ранее мы писали, что, несмотря на войну, Украина может производить 4 миллиона дронов в год.

Также мы сообщали, что мир сейчас заинтересован в экспорте украинских FPV.