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Скільки людей можуть мобілізувати з одної родини: роз'яснення юриста

1 червня 2023 07:18
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Скільки людей з однієї сім'ї можуть мобілізувати під час війни
Родина військовослужбовців. Фото: pidtrymka.in.ua
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Закон не визначає кількість осіб, яких можуть мобілізувати до лав ЗСУ з одної сім’ї. Про це розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE адвокат, керуючий партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько.

Тому у випадку, якщо усі члени родини підлягають мобілізації, можуть мобілізувати всіх, пояснив адвокат.

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Однак законодавство передбачає декілька винятків, зазначає Ігор Ясько.

"Якщо близькі родичі військовозобов’язаного загинули або зникли безвісти під час бойових дій, то в такому разі військовозобов’язаний призову не підлягає", — сказав юрист.

Близькими родичами вважаються чоловік, дружина, діти, батьки, дідусь, бабуся, рідні брат або сестра. Причому брат чи сестра можуть бути як повнорідними (дітьми одних батьків), так і неповнорідними (тобто мати спільного батька чи матір).

"Також відповідно до статті 2 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" не підлягають призову військовозобов’язані жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину чи дітей та чоловіка або дружину, що проходить військову службу за одним із видів військової служби", — зазначив Ясько.

Крім того, існують і інші винятки, зазначені статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Зокрема, це особи, які самостійно виховують дитину, які зайняті постійним доглядом за хворим чоловіком (дружиною), дитиною, батьками (своїми чи одного з подружжя), які мають на утриманні 3 та більше дітей, а також інші категорії.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, чи можуть вручити повістку як покарання за порушення комендантської години. 

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