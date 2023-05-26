Кого мобілізуватимуть в Україні з 1 червня та що змінилося

Мобілізація в Україні влітку 2023. Фото: Новини.LIVE

В Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію до 18 серпня, а це означає, що чоловіки призовного віку й надалі отримуватимуть повістки й можуть бути призвані на службу в ЗСУ. Крім того, у законодавство внесено зміни щодо військового обліку та оповіщення громадян.

Хто з військовозобов'язаних отримуватиме повістки з 1 червня, кого можуть мобілізувати та які зміни літнього призову 2023, інформацію про це зібрали журналісти NV.

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Відповідальність за проведення військового обліку покладено на ТЦК та СП, органи СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки, виконавчі органи місцевих, селищних і сільських рад, дипломатичні установи за кордоном.

Окрім цього, обліком повинні займатися відповідні керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Кого з українських чоловіків можуть мобілізувати з 1 червня

За словами керівника ТЦК та СП Бурині Сергія Павлова, повістки вручають всім, хто за зовнішніми ознаками може підпадати під категорію призовника. Видають цей документ у багатьох публічних місцях, але виключно за дозволеною законодавством процедурою.

Під час мобілізації призвати на службу можуть всіх військовозобов’язаних громадян України віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки або виключення з обліку.

Як правило, у військкоматах надають перевагу призову осіб, що мають військовий та бойовий досвід. Чоловіки, які не служили, проходять обов’язкове навчання перед тим, як йти на фронт.

Першочергово мобілізують такі категорії чоловіків:

придатні за станом здоров’я віком від 27 до 60 років з досвідом військової служби;

придатні за станом здоров’я віком від 27 до 60 років без досвіду військової служби;

обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану віком від 27 до 60 років з та без досвіду військової служби;

зняті та виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років(власники "білого квитка"), визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров’я під час воєнного стану рішенням ВЛК, які не здійснювали тяжкий злочин.

Жінки, які несли військову службу раніше можуть бути мобілізовані, якщо вони стоять на військовому обліку та придатні за станом здоров’я під час воєнного стану.

Чоловіки та жінки, які мають право на відстрочку через інвалідність або за сімейними обставинами, можуть бути мобілізовані лише за власним бажанням та мають проходити службу за місцем проживання.

Як видають повістки з 1 червня

11 квітня 2023 року прийнята Постанова КМУ № 318, яка внесла зміни до Положення про ТЦК та СП щодо вручення повісток. За новими правилами, ТЦК можуть видавати повістки ще одній категорії осіб.

Працівники районних і обласних ТЦК здійснюють оповіщення військовозобов'язаних, резервістів та призовників шляхом вручення повісток. Повістки видаються:

на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період(зарахованих до військового оперативного резерву);

на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Від 11 квітня 2023 року повістки видаються незалежно від місця перебування зазначених осіб на військовому обліку.

Як повідомляє Юридичний порадник для ВПО, це рішення юридично не дає можливості оскаржити видачу повістки не за місцем обліку в суді.

Повістки в Україні за наявності відповідного розпорядження можуть вручати:

уповноважені представники ТЦК;

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад — у разі отримання розпорядження ТЦК;

представники закладів освіти;

керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Омбудсмен України Дмитро Лубінець підкреслив, що громадяни мають право перевіряти документи уповноважених осіб перед вручення повісток.

Це має бути розпорядження начальника ТЦК та документи, які доводять роботу в ТЦК або органах місцевого самоврядування.

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