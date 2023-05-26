Кого будут мобилизовать в Украине с 1 июня и что изменилось

Мобилизация в Украине летом 2023 года. Фото: Новини.LIVE

В Украине продлено военное положение и общая мобилизация до 18 августа, а это значит, что мужчины призывного возраста и дальше будут получать повестки и могут быть призваны на службу в ВСУ. Кроме того, в законодательство внесены изменения по военному учету и оповещению граждан.

Кто из военнообязанных будет получать повестки с 1 июня, кого могут мобилизовать и какие изменения летнего призыва 2023 года, информацию об этом собрали журналисты NV.

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Ответственность за проведение военного учета возложена на ТЦК и СП, органы СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительные органы местных, поселковых и сельских советов, дипломатические учреждения за границей.

Кроме этого, учетом должны заниматься руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

Кого из украинских мужчин могут мобилизовать с 1 июня

По словам руководителя ТЦК и СП Бурыни Сергея Павлова, повестки вручают всем, кто по внешним признакам может подпадать под категорию призывника. Выдают этот документ во многих публичных местах, но исключительно по разрешенной законодательством процедуре.

При мобилизации призвать на службу могут всех военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для отсрочки или исключения из учета.

Как правило, в военкоматах предпочитают призыв лиц, имеющих военный и боевой опыт. Не служившие мужчины проходят обязательное обучение перед тем, как идти на фронт.

Первоначально мобилизуют следующие категории мужчин:

пригодные по состоянию здоровья от 27 до 60 лет с опытом военной службы;

пригодные по состоянию здоровья от 27 до 60 лет без опыта военной службы;

ограниченно пригодные по состоянию здоровья во время военного положения в возрасте от 27 до 60 лет с и без опыта военной службы;

сняты и исключены из военного учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет (владельцы "белого билета"), признаны пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья во время военного положения решением ВЛК, которые не совершали тяжкое преступление.

Женщины, несшие военную службу ранее, могут быть мобилизованы, если они стоят на военном учете и пригодны по состоянию здоровья во время военного положения.

Мужчины и женщины, имеющие право на отсрочку по инвалидности или по семейным обстоятельствам, могут быть мобилизованы только по собственному желанию и должны проходить службу по месту жительства.

Как выдают повестки с 1 июня

11 апреля 2023 принято Постановление КМУ № 318, которое внесло изменения в Положение о ТЦК и СП по вручению повесток. По новым правилам ТЦК могут выдавать повестки еще одной категории лиц.

Работники районных и областных ТЦК осуществляют уведомления военнообязанных, резервистов и призывников путем вручения повесток. Повестки издаются:

на военную службу по призыву лиц офицерского состава;

на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву);

на военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период.

С 11 апреля 2023 года повестки издаются независимо от места нахождения указанных лиц на военном учете.

Как сообщает Юридический советчик для ВПЛ, это решение юридически не позволяет обжаловать выдачу повестки не по месту учета в суде.

Повестки в Украине при наличии соответствующего распоряжения могут вручать:

уполномоченные представители ТЦК;

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов — в случае получения распоряжения ТЦК;

представители учебных заведений;

руководители (председатели) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец подчеркнул, что граждане имеют право проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток.

Это должно быть распоряжение начальника ТЦК и документы, доказывающие работу в ТЦК или органах местного самоуправления.

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