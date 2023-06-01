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Сколько человек могут мобилизовать из одной семьи: разъяснения юриста

1 июня 2023 07:18
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Сколько людей из одной семьи могут мобилизовать во время войны
Семья военнослужащих. Фото: pidtrymka.in.ua
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Закон не определяет количество лиц, которых могут мобилизовать в ряды ВСУ из одной семьи. Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE адвокат, управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько.

Поэтому в случае, если все члены семьи подлежат мобилизации, могут мобилизовать всех, пояснил адвокат.

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Однако законодательство предусматривает несколько исключений, отмечает Игорь Ясько.

"Если близкие родственники военнообязанного погибли или пропали без вести во время боевых действий, то в таком случае военнообязанный призыву не подлежит", — сказал юрист.

Близкими родственниками считаются муж, жена, дети, родители, дедушка, бабушка, родные брат или сестра. Причем брат или сестра могут быть как полнородными (детьми одних родителей), так и неполнородными (т.е. иметь общего отца или мать).

"Также в соответствии со статьей 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" не подлежат призыву военнообязанные женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка либо детей и мужа либо жену, проходящих военную службу по одному из видов военной службы", — отметил Ясько.

Кроме того, существуют и другие исключения, указанные в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, это лица, самостоятельно воспитывающие ребенка, занятые постоянным уходом за больным супругом (супругой), ребенком, родителями (своими или одного из супругов), имеющие на содержании 3 и более детей, а также другие категории.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали, могут ли вручить повестку в качестве наказания за нарушение комендантского часа.

Также юристы разъяснили, могут ли мобилизовать докторантов и аспирантов и кого не возьмут в армию, даже если человек этого хочет.

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