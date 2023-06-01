Сколько людей из одной семьи могут мобилизовать во время войны

Сколько человек могут мобилизовать из одной семьи: разъяснения юриста
Закон не определяет количество лиц, которых могут мобилизовать в ряды ВСУ из одной семьи. Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE адвокат, управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько.
Поэтому в случае, если все члены семьи подлежат мобилизации, могут мобилизовать всех, пояснил адвокат.
Кто не будет мобилизован
Однако законодательство предусматривает несколько исключений, отмечает Игорь Ясько.
"Если близкие родственники военнообязанного погибли или пропали без вести во время боевых действий, то в таком случае военнообязанный призыву не подлежит", — сказал юрист.
Близкими родственниками считаются муж, жена, дети, родители, дедушка, бабушка, родные брат или сестра. Причем брат или сестра могут быть как полнородными (детьми одних родителей), так и неполнородными (т.е. иметь общего отца или мать).
"Также в соответствии со статьей 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" не подлежат призыву военнообязанные женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка либо детей и мужа либо жену, проходящих военную службу по одному из видов военной службы", — отметил Ясько.
Кроме того, существуют и другие исключения, указанные в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, это лица, самостоятельно воспитывающие ребенка, занятые постоянным уходом за больным супругом (супругой), ребенком, родителями (своими или одного из супругов), имеющие на содержании 3 и более детей, а также другие категории.
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