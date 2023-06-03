Где могут служить ограниченно пригодные – что говорит закон

Прохождение ВВК в Украине. Фото: google.com.ua

Люди, имеющие категорию "ограниченно пригоден к военной службе", не служат в армии в мирный период. Но во время действия военного положения все меняется, и на военную службу могут призвать даже тех, чье состояние здоровья не позволяет служить в мирное время.

По просьбе Новини.LIVE адвокат и управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько рассказал, в каких случаях закон позволяет призвать лиц с категорией "ограниченно пригоден" и где они могут служить.

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Части небоевого состава

Прежде всего юрист подчеркивает, что во время войны ограниченно пригодные действительно могут быть призваны на военную службу.

"Однако, по словам начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковника Романа Горбача, они могут проходить военную службу только в частях небоевого состава ― обеспечение или в тыловых подразделениях. В частности, это могут быть учреждения и учебные заведения Минобороны, штабы, территориальные центры комплектования и социальной поддержки, другие небоевые подразделения", — объяснил Игорь Ясько.

Например, согласно Положению о военно-врачебной экспертизе, утвержденному Приказом Минобороны Украины от 14.08.2008 № 402, людям с такой категорией запрещено служить в десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, в спецсооружениях, отмечает юрист.

Попадут ли ограниченно пригодные на фронт

А вот на фронт людей с категорией "ограниченно пригоден" отправить все-таки могут. По словам Ясько, военно-врачебная комиссия в своем заключении указывает, какие работы противопоказаны таким лицам, но при этом в законе нет четкого определения понятия "боевая часть".

"Поэтому теоретически на линию фронта их направить могут, но там они будут заниматься физическим трудом. То есть у такого человека не можеть быть должности стрелка или чего-то подобного. Его должность должна быть связана с деятельностью обеспечения", — объяснил юрист.

Напомним, в мае этого года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона, расширяющий перечень оснований, по которым украинские военнослужащие могут уволиться со службы.

Также стало известно, кого закон не разрешает призывать в армию, даже если человек сам этого хочет.

Кроме того, ранее адвокат Игорь Ясько разъяснил в комментарии Новини.LIVE, сколько людей из одной семьи могут мобилизовать во время войны.