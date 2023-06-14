Как написать жалобу на ТЦК: советы юриста

Военный билет. Фото: google.com

В последнее время участились случаи, когда работники ТЦК нарушают права призывников и военнообязанных. Что делать в таких случаях, рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE адвокат Игорь Ясько, управляющий партнер юридической компании Winner.

Жалоба в произвольной форме

Если вы считаете, что ваши права нарушены, прежде всего следует обратиться в вышестоящие органы с жалобой на принятое решение, совершенные действия или бездействие органа ТЦК и СП либо должностного лица.

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"Подать такую жалобу можно в Министерство обороны или руководителю Центра комплектования и социальной поддержки", — пояснил Игорь Ясько.

Сама жалоба пишется в произвольной форме — главное, чтобы из нее ясно следовала суть дела.

"Вы можете написать, что такого-то числа такой-то работник такого-то ТЦК и СП нарушил ваши права таким-то образом — например, отказался принимать ваши документы об отсрочке или совершил еще что-то, составляющее суть вашей жалобы", — посоветовал юрист.

При этом факты, приведенные в жалобе, должны быть подтверждены документами, свидетельствами, фотографиями, видео и т.д.

Если же подача жалобы не помогла, тогда уже нужно обращаться с иском в административный суд, отметил адвокат.

Ранее Игорь Ясько разъяснил, в каком случае могут мобилизовать ограниченно пригодных и где они будут служить. Также юрист рассказал, при каких условиях гражданин имеет право отказаться от получения повестки.

Напомним, 30 мая Верховная Рада приняла закон об уменьшении предельного призывного возраста с 27 до 25 лет. Новини.LIVE рассказывают, что это изменит.