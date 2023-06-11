Мобілізація в Україні — ТЦК вигадали нову хитрість

Військовий квиток у руках бійця. Фото: google.com

Через військові дії в Україні подовжені загальна мобілізація та воєнний стан до 18 серпня 2023 року. Досить часто представники ТЦК зупиняють чоловіків на вулицях і просять пред'явити військовий квиток, доводячи, що під час воєнного стану кожен повинен мати при собі військово-облікові документи.

Адвокат Роман Сімутін розповів, чи можна працівникам ТЦК вимагати військовий квиток серед вулиці, передає РБК-Україна.

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Чи законна перевірка військового квитка посеред вулиці

Досить часто, вимагаючи у чоловіків військовий квиток посеред вулиці, працівники ТЦК пояснюють це тим, що у разі відмови їм грозить адміністративна відповідальність за ст. 210 КУпАП.

Окрім того, люди з військкоматів аргументують обов'язкову перевірку військового квитка на вулиці ще й тим, що згідно з наказом начальника ВЦА (військово-цивільної адміністрації) на прикладі начальника Чернівецької обласної ВЦА від 02.05.2022 р. "Про окремі питання організації мобілізації", громадяни області повинні носити із собою військово-облікові документи для перевірки.

Чому перевірка військового квитка незаконна: пояснення адвоката

Роман Сімутін наголосив, що, керуючись статтею 8 згаданого закону, начальникам ВЦА дозволено встановлювати обмеження певних конституційних прав та свобод, зокрема частиною 7 надано право на перевірку документів, авто, вантажів тощо у визначеному урядом порядку.

Внаслідок цього уповноважені особи мають право вимагати документи для перевірки, але лише за конкретних підстав, наприклад якщо людина вчинила правопорушення.

Проте існує стаття, що згідно зі Статтею 13 ЗУ "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", встановлено конкретний перелік таких документів, але військового квитка у цьому списку немає.

"Закон, постанова та накази ВЦА, на які посилаються ТЦК та СП, не мають відношення до перевірки військово-облікових документів. Вони лише у виняткових випадках надають право перевіряти документи, що засвідчують особу чи спеціальний статус. Тож погрози про притягнення за ст. 210 КУпАП та затримання — це все аж бігом скасує суд, якщо маєте досвідченого адвоката", — підсумував адвокат.

Нагадаємо, ми розповідали, як демобілізуватися при досягненні граничного віку під час війни.

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