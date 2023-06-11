Мобилизация в Украине — ТЦК придумали новую хитрость

Военный билет в руках бойца. Фото: google.com

Из-за военных действий в Украине продлили общую мобилизацию и военное положение до 18 августа 2023 года. Часто представители ТЦК останавливают мужчин на улицах и просят предъявить военный билет, доказывая, что во время военного положения каждый должен иметь при себе военно-учетные документы.

Адвокат Роман Симутин рассказал, можно ли работникам ТЦК требовать военный билет среди улицы, передает РБК-Украина.

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Законна ли проверка военного билета посреди улицы

Часто, требуя у мужчин военный билет посреди улицы, работники ТЦК объясняют это тем, что в случае отказа им грозит административная ответственность по ст. 210 КУоАП.

Кроме того, люди из военкоматов аргументируют обязательную проверку военного билета на улице еще и тем, что согласно приказу начальника ВГА (военно-гражданской администрации) на примере начальника Черновицкой областной ПГА от 02.05.2022 г. "Об отдельных вопросах организации мобилизации" граждане области должны носить с собой военно-учетные документы для проверки

Почему проверка военного билета незаконна: объяснение адвоката

Роман Симутин подчеркнул, что, руководствуясь статьей 8 упомянутого закона, начальникам ВГА разрешено устанавливать ограничения определенных конституционных прав и свобод, в частности частью 7 предоставлено право на проверку документов, авто, грузов и т.п. в определенном правительством порядке.

В результате уполномоченные лица имеют право требовать документы для проверки, но только по конкретным основаниям, например если человек совершил правонарушение.

Однако существует статья, что согласно статье 13 ЗУ "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус", установлен конкретный перечень таких документов, но военного билета в этом списке нет.

"Закон, постановление и приказы ВГА, на которые ссылаются ТЦК и СП, не имеют отношения к проверке военно-учетных документов. Они только в исключительных случаях предоставляют право проверять документы, удостоверяющие личность или специальный статус. Поэтому угрозы привлечения по ст. 210 КУоАП и задержание — это все бегом отменит суд, если у вас опытный адвокат", — подытожил адвокат.

Напомним, мы рассказывали, как демобилизоваться при достижении предельного возраста во время войны.

Также мы сообщали, кого могут мобилизовать уже в июне этого года.