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Нужно ли проходить ВЛК, если есть отсрочка от мобилизации: разъяснение юриста

16 июня 2023 17:48
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Отсрочка от мобилизации и ВЛК — юрист объяснил важные нюансы
Военно-врачебная комиссия. Фото: ООТЦК и СП
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Несмотря на общую мобилизацию, в Украине есть категории военнообязанных граждан, имеющих право на отсрочку от призыва. Однако нередко таких лиц сотрудники ТЦК заставляют проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК).

Должны ли мужчины с отсрочкой от мобилизации проходить военную медкомиссию, рассказал адвокат Тарас Никифорчук в своем YouTube канале.

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Прежде всего, правозащитник отметил, что каждый украинец может проверить, есть ли он в перечне тех, кто имеет отсрочку, ознакомившись со ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Никифорчук разобрал случаи, когда лицо, имеющее отсрочку, приходит в ТЦК с соответствующими документами, однако его просят в первую очередь пройти ВЛК. После человеку выдают мобилизационное распоряжение и уже де-факто он считается мобилизованным.

Адвокат подчеркнул, что такие действия работников территориальных центров неправомерны, а лица, имеющие отсрочку, не должны проходить ВЛК.

"Согласно ст. 23 Закона "О мобилизации", подчеркиваю, нет такого обязательства проходить какую-то медицинскую комиссию, если у вас есть основания для отсрочки", — подчеркнул адвокат.

Также Никифорчук прокомментировал слухи, что ТЦК якобы не забирают рекомендованные письма с документами, подтверждающими наличие отсрочки.

По его словам, это, вероятно, ложь. Ведь территориальные центры комплектации — это государственные учреждения, у которых нет такой практики не забирать документы. Единственное, заметил, правовед, если бумаги были оформлены неверно, их могут не принять во внимание.

Адвокат посоветовал, если вы не получили ответ, стоит параллельно обратиться в высший центр комплектования, областного ТЦК и СП.

Если и после этого вам не предоставляют отсрочку, есть для жалоб Генштаб, Минобороны, правоохранительные органы.

"Я считаю, если не выдают вот эту отсрочку, это нарушение", — подчеркнул адвокат Никифорчук.

 

Ранее в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE адвокат Игорь Ясько рассказал, как написать заявление о неправомерных действиях сотрудников ТЦК.

Напомним, мы писали, какие обследования военнообязанный должен пройти обязательно, какие специалисты должны его осмотреть и каков порядок обжалования ВЛК.

Также мы рассказывали, когда ограниченно пригодные лица в Украине должны проходить военно-врачебную комиссию.

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