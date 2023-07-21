Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Могут ли исключенных из военного учета отправить на ВВК: разъяснение arrow

Могут ли исключенных из военного учета отправить на ВВК: разъяснение

21 июля 2023 17:23
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Обязаны ли исключенные из военного учета проходить ВВК — адвокат объяснила
Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: МОТЦК и СП
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанных мужчин, не имеющих отсрочки и пригодных по состоянию здоровья, призывают на военную службу. При этом законодательством определены категории лиц, которые признаются непригодными к службе в армии и исключаются из военного учета.

Нужно ли таким лицам повторно проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) во время общей мобилизации, пояснила юрист Галина Токмач.

Читайте также:

Какие бывают категории годности

ЗУ установлены три категории непригодности к военной службе:

  • ограниченно годный;
  • непригоден к военной службе в мирное время, но ограниченно годен в военное время;
  • непригоден к военной службе, исключен из военного учета.

Вывод о непригодности к военной службе имеет право сделать только военно-врачебная комиссия (ВВК).

 

Какие бывают категории пригодности к военной службе
Военный билет. Фото: google.com

Могут ли человека исключенного из военного учета отправить на ВВК

По ее словам, если лицо было исключено из военного учета военнообязанных, ему не могут вручить повестку о прохождении военной медкомиссии и соответственно не могут направить на ВВК.

Как пояснила специалист, в соответствии с нормами ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением КМУ от 30 декабря 2022 г. № 1487, повестка может быть вручена только определенной категории граждан, а именно:

  • призывникам;
  • военнообязанным;
  • резервистам.

Лицо исключенное из военного учета не относится ни к одной из перечисленных категорий.

Согласно п. 3 ч. 6 ст. 37 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" исключению из военного учета в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (военнообязанных и резервистов Службы безопасности Украины — в Центральном управлении или региональных органах СБУ, военнообязанных и резервистов Службы внешней разведки Украины, которые признаны ВЛК непригодными к военной службе с исключением из военного учета.

В свою очередь, постановление КМУ №1487 (п. 79) говорит о том, что ТЦК и СП:

  • осуществляют взятие, снятие или исключение из военного учета призывников, военнообязанных и резервистов в случаях, предусмотренных законодательством;
  • проставляют в военно-учетных документах призывников, военнообязанных и резервистов соответствующие отметки о взятии их на военный учет, снятие и исключение из него.

 

Могут ли человека исключенного из военного учета отправить на ВЛК
Военный билет. Фото: google.com

Могут ли исключенные из военного учета уехать из Украины

Токмач добавила, что лица, исключенные из военного учета, имеют право выезжать за границу. Для этого необходимо иметь при себе следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • загранпаспорт;
  • военный билет/временное удостоверение военнообязанного с отметкой об исключении из военного учета военнообязанных;
  • справку военно-врачебной комиссии.

Важно: не путать исключенный и снятый с военного учета

Часто эти два понятия считают тождественными, однако они совершенно разные и лица, которым присваивают эти статусы, имеют разные права.

Так, работающее ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" содержит два понятия: снятие с военного учета и исключение из военного учета.

"Снятый с учета" означает, что человека "сняли" с одного места, но его могут "поставить" снова на другое. К примеру, согласно пп. 1 п. 2 ч. 5 ст. 37 вышеуказанного закона при смене места жительства человека снимают с военного учета. Однако она должна стать на военный учет на новом месте. Таким образом, лицо не теряет статус военнообязанного.

В то же время исключение из военного учета означает освобождение от статуса военнообязанного, призывника или резервиста. Такого гражданина не вправе мобилизовать.

Раньше мы писали, должны ли мужчины с отсрочкой от мобилизации проходить военную медкомиссию.

Напомним, когда ограниченно пригодные лица в Украине должны проходить военно-врачебную комиссию.

Также мы сообщали, мы рассказывали, какие обследования военнообязанные должны пройти обязательно и какие специалисты должны его осмотреть.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз