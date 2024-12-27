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Уничтоженный архив — как доказать исключение из воинского учета

27 декабря 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Исключение из воинского учета – как доказать, если уничтожен архив
Военно-учетный документ гражданина Украины. Фото: "РБК-Украина"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Если архив территориального центра комплектования был уничтожен оккупантами во время войны, то исключенному из воинского учета не нужно заново становиться на учет и проходить ВВК. Он может доказать свое исключение из учета в военно-учетном документе.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился с вопросом гражданин, исключенный из воинского учета еще в 2015 году.

"В настоящее время информации в реестре обо мне нет. Написал заявление в ТЦК, там ответили, что так как город Херсон был оккупирован, то архив уничтожили", — рассказал гражданин, поинтересовавшись, как ему доказать факт исключения из воинского учета.

Как доказать факт исключения из воинского учета

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что в таком случае главным доказательством является военно-учетный документ гражданина.

"Если Вы исключены из учета, и об этом в Вашем ВУД есть соответствующая отметка ТЦК, то достаточно будет отправить последнему почтой адвокатский запрос с копией ВУД, где подтверждено Ваше исключение из учета, заверенное тем же адвокатом", — отметил юрист.

Он подчеркнул, что то есть становиться снова на учет и проходить ВВК такому гражданину не нужно.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать исключенному из учета, если у него в "Резерве+" показало ошибку.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли исключенные из воинского учета отправиться на ВВК.

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