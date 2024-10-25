Резерв+, дані виключеного з обігу - помилка в Резерв+, що робити

Мобільний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Якщо у громадянина, виключеного з військового обліку, в "Резерв+" вказано, що він є знятий з обліку — це помилка ТЦК. Для цього громадянин має зробити запит із проханням виправити цю помилку.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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До юристів звернувся зі своєю ситуацією громадянин, виключений з військового обліку, у якого в профілі на "Резерв+" вказано, що він не виключений, а знятий з обліку.

"Це помилка. У Вас повинен бути запис про виключення з військового обліку. А так Ви перебуваєте в статусі військовослужбовець", — запевнив юрист Сергій Богун.

Як виправити помилку у "Резерв+"

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що цю ситуацію необхідно виправити і розповів про те, як це зробити.

"Для виправлення в "Резерв+" слова "знятий" на "виключений" треба зробити запит до ТЦК, де Ви стоїте на обліку", — пояснив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали, що робити, коли помилки у "Резерв+" не виправляються через сам мобільний застосунок.

Також ми писали, що робити військовозобов’язаному, який помилково оголошений у розшук.