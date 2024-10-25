Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Ошибка в "Резерв+" исключенного из учета — что делать arrow

Ошибка в "Резерв+" исключенного из учета — что делать

25 октября 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Резерв+, данные исключенного из обращения - ошибка в Резерв+, что делать
Мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Если у гражданина, исключенного из воинского учета, в "Резерв+" указано, что он снят с учета — это ошибка ТЦК. Для этого гражданин должен запросить исправить эту ошибку.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Ошибка в реестре

К юристам обратился со своей ситуацией гражданин, исключенный из воинского учета, у которого в профиле на "Резерве+" указано, что он не исключен, а снят с учета.

"Это ошибка. У Вас должна быть запись об исключении с воинского учета. А так Вы находитесь в статусе военнослужащего", — заверил юрист Сергей Богун.

Как исправить ошибку в "Резерв+"

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что эту ситуацию необходимо поправить и рассказал о том, как это сделать.

"Для исправления в "Резерв+" слова "снятый" на "исключенный" нужно отправить запрос в ТЦК, где Вы стоите на учете", — пояснил юрист.

Напомним, мы ранее писали, что делать, когда ошибки в "Резерв+" не исправляются через само мобильное приложение.

Также мы писали, что делать военнообязанному, ошибочно объявленному в розыск.

ТЦК и СП военнообязанные ошибки военный учет резерв

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

00:41 В Киевской области слышны взрывы — в чем причина

00:30 Ошибка в "Резерв+" исключенного из учета — что делать

00:15 Как бороться с коррупцией в ТЦК — ответ генерал-лейтенанта ВСУ

00:04 Центральная МСЭК проверила тысячи дел об инвалидности — какие выводы

24 октября 2024

23:58 Синоптики предупредили харьковчан об опасной погоде завтра

23:53 Минобороны отказало семье погибшего воина в выплатах — что решил суд

Text

23:28 Нардеп заявила об умышленном затягивании реформы МСЭК — какая причина

23:26 Оккупанты ударили по отделению Новой почты на Донбассе — есть жертвы и раненые

23:05 Заморозки до -3 °C — прогноз погоды на Львовщине завтра

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

22:59 МУС принял решение об отказе Монголии арестовывать Путина

Срочная новость

00:41 В Киевской области слышны взрывы — в чем причина

00:30 Ошибка в "Резерв+" исключенного из учета — что делать

00:15 Как бороться с коррупцией в ТЦК — ответ генерал-лейтенанта ВСУ

00:04 Центральная МСЭК проверила тысячи дел об инвалидности — какие выводы

24 октября 2024

23:58 Синоптики предупредили харьковчан об опасной погоде завтра

23:53 Минобороны отказало семье погибшего воина в выплатах — что решил суд

23:26 Оккупанты ударили по отделению Новой почты на Донбассе — есть жертвы и раненые

23:05 Заморозки до -3 °C — прогноз погоды на Львовщине завтра

22:59 МУС принял решение об отказе Монголии арестовывать Путина

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

22:34 На Запорожье загорелся приют с животными — видео

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — новый проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Text

23:28 Нардеп заявила об умышленном затягивании реформы МСЭК — какая причина

Text

22:09 Нардеп заявила о проблеме, которая возникла между парламентом и правительством

Text

19:38 Рост числа забронированных и Ставка Зеленского — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критических предприятий — нардеп назвал количество забронированных

Text

17:55 Казнь украинских пленных и войска КНДР в РФ — эфир Вечір.LIVE

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

17:48 Эксперт назвал ключевые аспекты энергетической стабильности в Украине

Text

15:17 Камельчук объяснил, какие заведения будут выполнять функции МСЭК и что улучшится

Text

13:13 Переговоры об окончании войны и возвращение отключений света — эфир День.LIVE

Text

10:58 Тимочко объяснил, как россияне будут использовать военных КНДР на фронте

Text

08:00 Зеленский и Сырский провели совещание и приняли решение — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре