Резерв+, данные исключенного из обращения - ошибка в Резерв+, что делать

Мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если у гражданина, исключенного из воинского учета, в "Резерв+" указано, что он снят с учета — это ошибка ТЦК. Для этого гражданин должен запросить исправить эту ошибку.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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К юристам обратился со своей ситуацией гражданин, исключенный из воинского учета, у которого в профиле на "Резерве+" указано, что он не исключен, а снят с учета.

"Это ошибка. У Вас должна быть запись об исключении с воинского учета. А так Вы находитесь в статусе военнослужащего", — заверил юрист Сергей Богун.

Как исправить ошибку в "Резерв+"

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что эту ситуацию необходимо поправить и рассказал о том, как это сделать.

"Для исправления в "Резерв+" слова "снятый" на "исключенный" нужно отправить запрос в ТЦК, где Вы стоите на учете", — пояснил юрист.

Напомним, мы ранее писали, что делать, когда ошибки в "Резерв+" не исправляются через само мобильное приложение.

Также мы писали, что делать военнообязанному, ошибочно объявленному в розыск.