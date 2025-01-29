На Дніпропетровщині судили чоловіка, який не з'явився до ТЦК

Суд виносить рішення. Ілюстративне фото: УНІАН

У Дніпропетровській області судили чоловіка, який не з'явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки після отримання повістки. Він заявив, що не хоче служити в ЗСУ.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У липні 2024 року ВЛК визнала чоловіка придатним до військової служби під час воєнного стану. Після цього він отримав "бойову" повістку, за якою повинен був з'явитися в ТЦК 20 липня для відправлення на службу.

Військовозобов'язаний вирішив не йти до ТЦК, таким чином ухилившись від мобілізації. Під час суду він визнав свою провину та заявив, що "не має бажання служити в лавах ЗСУ".

Рішення суду

Чоловіка визнали винним в ухиленні від призову та призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Чернігівській області за ухилення від мобілізації судили чоловіка, який має офіційний діагноз "олігофренія в ступені легкої дебільності".

А у Львівській області чоловік звернувся до суду, аби оскаржити рішення ВЛК. Його визнали придатним до військової служби попри наявність хронічних захворювань опорно-рухового апарату.