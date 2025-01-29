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Не хочет служить в ВСУ — судили мужчину, который не явился в ТЦК

29 января 2025 22:33
Виктория Козырь - редактор
На Днепропетровщине судили мужчину, который не явился в ТЦК
Суд выносит решение. Иллюстративное фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

В Днепропетровской области судили мужчину, который не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки после получения повестки. Он заявил, что не хочет служить в ВСУ.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В июле 2024 года ВВК признала мужчину годным к военной службе во время военного положения. После этого он получил "боевую" повестку, по которой должен был явиться в ТЦК 20 июля для отправки на службу.

Военнообязанный решил не идти в ТЦК, таким образом уклонившись от мобилизации. Во время суда он признал свою вину и заявил, что "не имеет желания служить в рядах ВСУ".

Решение суда

Мужчину признали виновным в уклонении от призыва и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, в Черниговской области за уклонение от мобилизации судили мужчину, который имеет официальный диагноз "олигофрения в степени легкой дебильности".

А во Львовской области мужчина обратился в суд, чтобы обжаловать решение ВВК. Его признали годным к военной службе несмотря на наличие хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Днепропетровская область мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные
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