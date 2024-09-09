Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

Актори Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: Reuters

Інсайдери стверджують, що Дженніфер Лопес і Бен Аффлек по-різному сприймали ситуацію, коли купили свій дім майже за рік до їх розлучення. За словами джерела, ультрасучасна естетика особняка з 12 спальнями та 24 ванними кімнатами, який залишається непроданим, не зовсім відповідала стилю співачки.

Про це пише Daily Mail.

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Однак, як тільки вони оселилися, 52-річний Бен теж не був у захваті від цього місця. Джерело стверджувало, що для Бена було незручно та довго витрачати час на дорогу з дому, оскільки його діти живуть у Брентвуді, і йому ніколи не подобалося це місце.

Актори Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: Reuters

"Маєток вратістю 68 мільйонів доларів був ідеєю Бена і головним компромісом для неї. Вона погодилася на це через його просторе планування, яке вміщує обидві сім’ї, там є тренажерний зал і майданчик для піклболу, офісні приміщення, а також два окремі входи", — повідомило джерело, зазначивши, що планування було ідеальним для розміщення дітей Бена — Вайолет, Фіна, і 12-річного Семюеля — і 16-річних близнюків Джей Ло, Макса і Емме.

Актори Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: Reuters

У травні 2023 року пара придбала особняк у Беверлі-Гіллз за 60,8 мільйона доларів, але до липня 2024 року вони виставили його на ринок — лише за місяць до того, як 55-річна Лопес подала на розлучення.

"Вона любить романтичну, іспанську, європейську атмосферу", — говорить інсайдер.

З того часу Аффлек придбав собі нову холостяцьку квартиру вартістю 20,5 мільйонів доларів.

Цього тижня Джен бачили під час екскурсії по двох вишуканих помешканнях у Беверлі-Гіллз. Тим часом колишні все ще намагаються продати свій новий дім, який називається Crestview Manor.

Минулого року вони придбали маєток за 60,85 мільйона доларів, але з того часу зробили значні модернізації й тепер просять 68 мільйонів доларів.

Актори Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: Reuters

Crestview Manor включає головний будинок з 12 спальнями та 24 ванними кімнатами, а також гостьовий пентхаус площею, а також будиночок охорони з двома спальнями, будиночок сторожа та гараж на 12 автомобілів. Зручності включають бар, домашній тренажерний зал, спортивний зал, бар, боксерський ринг, майданчики для гри в баскетбол і піклбол, а також паркінг на 80 автомобілів.

Бен зараз "повільно переїжджає у свій новий дім", де він "хоче бути: поруч зі своїми дітьми та в районі, який він любить", нещодавно повідомило джерело. Режисер виховує своїх трьох дітей зі своєю першою дружиною Дженніфер Гарнер.

Джей Ло та Бен ділять свої активи за допомогою відомого адвоката з розлучень Лаури Вассер, джерело розповіло, що їхнє розлучення "потенційно може стати потворним", оскільки вони не підписали шлюбну угоду. Джерело зазначило, що між подружжям є деякі суперечності щодо фінансів.

У заяві про розлучення Лопес вказала дату їхнього розставання 26 квітня 2024 року.