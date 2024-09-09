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Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

9 сентября 2024 00:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом
Актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Инсайдеры утверждают, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек по-разному воспринимали ситуацию, когда купили свой дом почти за год до их развода. По словам источника, ультрасовременная эстетика особняка с 12 спальнями и 24 ванными комнатами не совсем соответствовала стилю певицы.

Об этом пишет Daily Mail.

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Однако, как только они поселились, 52-летний Бен тоже не был в восторге от этого места. Источник утверждал, что Бену было неудобно и долго тратить время на дорогу из дома, поскольку его дети живут в Брентвуде, и ему никогда не нравилось это место.

 

Актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Reuters

 

"Имение стоимостью 68 миллионов долларов было идеей Бена и главным компромиссом для нее. Она согласилась на это из-за его просторной планировки, которая вмещает обе семьи, там есть тренажерный зал и площадка для пикболла, офисные помещения, а также два отдельных входа", — сообщил источник, отметив, что планирование было идеальным для размещения детей Бена — Вайолет, Финна, и 12-летнего Сэмюэля — и 16-летних близнецов Джей Ло, Макса и Эмме.

 

Актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Reuters

 

В мае 2023 года пара приобрела особняк в Беверли-Хиллз за 60,8 миллиона долларов, но к июлю 2024 года они выставили его на рынок — всего за месяц до того, как 55-летняя Лопес подала на развод.

"Она любит романтическую, испанскую, европейскую атмосферу", — говорит инсайдер.

С тех пор Аффлек приобрел себе новую холостяцкую квартиру стоимостью 20,5 миллиона долларов.

На этой неделе Джен видели во время экскурсии по двум изысканным домам в Беверли-Хиллз. Между тем, бывшие все еще пытаются продать свой новый дом, который называется Crestview Manor.

В прошлом году они приобрели имение за 60,85 миллиона долларов, но с тех пор произвели значительные модернизации и теперь просят 68 миллионов долларов.

 

Актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Reuters

 

Crestview Manor включает в себя главный дом с 12 спальнями и 24 ванными комнатами, а также гостевой пентхаус площадью, а также дом охраны с двумя спальнями, дом сторожа и гараж на 12 автомобилей. Удобства включают в себя бар, домашний тренажерный зал, спортивный зал, бар, боксерский ринг, площадки для игры в баскетбол и пикбол, а также паркинг на 80 автомобилей.

Бен сейчас "медленно переезжает в свой новый дом", где он "хочет быть рядом со своими детьми и в любом районе", недавно сообщил источник. Режиссер воспитывает своих троих детей со своей первой супругой Дженнифер Гарнер.

Джей Ло и Бен делят свои активы с помощью известного адвоката по разводам Лауры Вассер, источник рассказал, что их развод "потенциально может стать нелицеприятным", поскольку они не подписали брачный контракт. Источник отметил, что между супругами есть некоторые противоречия по поводу финансов.

В заявлении о разводе Лопес указала дату их расстования 26 апреля 2024 года.

Дженнифер Лопес Бен Аффлек зарубежные звезды звезды

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