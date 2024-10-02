Камалия ответила, кто виноват в их разводе с мужем-миллиардером

Мохаммад Захур и Камалия. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Певица Камалия рассказала, как дочь ее бывшего мужа Мохаммада Захура от первого брака повлияла на их развод. У исполнительницы с самого начала были напряженные отношения с наследницей любимого.

Подробностями звезда поделилась в интервью "Фокусу".

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Как призналась Камалия, ее общение с дочерью мужа Татьяной не сложилось с самого начала. По словам артистки, девушка сразу была враждебно настроена против нее и совсем не хотела общаться. Такая ситуация не могла не влиять на отношения Камалии с Захуром.

"Я считаю, что на наш брак повлияли многочисленные образы, которые повторялись неоднократно. Одной из больших ошибок Захура было то, что он привел нас под одну крышу со своими детьми от первого брака. Если с его сыном у меня сложились хорошие отношения, то его дочь с самого начала относилась ко мне ревниво и, даже не зная меня, не желала ни знакомиться, ни общаться", – поделилась звезда.

Камалия и Мохаммад Захур. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

В начале полномасштабной войны в Украине ситуация тоже обострилась, ведь Захур настоял на том, чтобы Камалия вместе с их двумя дочерьми — Арабеллой и Мирабеллой переехала в Лондон. Однако певица не хотела жить с детьми мужа от первого брака под одной крышей.

В конце концов, когда ситуация в Украине стала критической и опасной, дочери и муж все же уговорили Камалию приехать. По словам артистки, это была ошибка, ведь Татьяна не хотела видеть жену отца и делала все, чтобы она уехала.

"У нас с дочерью Захура начались конфликты. Она постоянно вмешивалась в нашу семью, создавала мне неприятности. Я рассказывала об этом Захуру, но он не хотел верить. После нескольких конфликтов Захур не желал обижать своих детей. Я же ожидала поддержки от него как от законного мужа и отца наших детей. Когда произошел последний конфликт, ситуация дошла до того, что мы почти начали ссориться физически. В июне 2022 года я собрала вещи, заявила, что больше не вернусь сюда, и уехала обратно в Украину", — расказала Камалия.

Камалия с эксч-мужем и дочерьми. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Последней каплей для певицы стало то, что Татьяна начала вмешиваться в воспитание их детей. Камалия пыталась найти поддержку у Захура и повлиять на поведение его дочери, однако он занял другую сторону.

"Мои дети приехали в конце 2022 года в Украину на зимние каникулы и рассказали: "Мама, она сказала, что когда мы вернемся в Лондон, она нам подстрижет волосы". Я была шокирована тем, что без моего разрешения решают такие вещи в отношении моих детей. Когда я спросила Захура, почему принимаются такие решения без меня, он ответил эмоционально: "А что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я бросил свою дочь? Тогда я скорее расстанусь с тобой, чем брошу ее". Это была последняя капля, после которой я решила развестись", — сказала звезда.

Камалия с бывшим мужем. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

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