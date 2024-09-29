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Дженна Довен оригінально відзначила розлучення з зіркою "Супер Майка"

29 вересня 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Дженна Довен оригінально відзначила розлучення з зіркою "Супер Майка"
Акторка Дженна Довен. Фото: instagram.com/jennadewan/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Дженна Деван відзначила своє розлучення з Ченнінгом Татумом святковим дописом. Зірка "Крок вперед", мабуть, показала, що відчуває полегшення від того, що нарешті врегулювала розлучення, поділившись історичним фото Ніколь Кідман, зробленим після її розлучення з Томом Крузом.

Про це пише Daily Mail.

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На фото Кідман виглядає радісною, покидає офіс адвоката після того, як законно розірвала свій 11-річний шлюб із актором "Місії нездійсненна". Фотографія, зроблена в 2001 році, з того часу стала використовуватися у незліченних мемах в Інтернеті разом з жартівливими підписами.

 

Дженна Довен оригінально відзначила розлучення з зіркою "Супер Майка" - фото 1
Ніколь Кідман після виходу від адвоката з розлучень. Фото: instagram.com/jennadewan/

 

В окремій публікації Деван поділилася слайд-шоу з останніх фотографій, на яких вона зображена разом зі своїм нареченим Стівом Казі та їхньою донькою Ріаннон.

Вона підписала фото: "Дякую, Всесвіт".

Дописи Деван з’явилися через день після того, як з’явилася новина про її розлучення та кінець ​​судової тяганини між нею та Татумом щодо франшизи "Супер Майка".

Переговори між колишніми зайшли в глухий кут на роки, оскільки колишнє подружжя боролося за інтелектуальну власність і розподіл грошей, які Татум заробляє на успішній кінофраншизі.

Якщо у Татума чи Деван у майбутньому виникнуть будь-які розбіжності щодо опіки, вони погодилися вирішити це приватно із суддею, згідно з судовими протоколами, наданими судді Лос-Анджелеса. Обидва також взаємно погодилися відмовитися від аліментів один одному. Деван і Татум одружилися після знайомства під час зйомок фільму "Крок вперед" у 2006 році.

Вони оголосили про свій розрив у спільній заяві в соцмережах у 2018 році, заявивши, що "в основі нашого рішення не було ніяких секретів або непристойних подій. Абсолютно нічого не змінилося в тому, наскільки ми любимо одне одного, але кохання — це прекрасна пригода, яка поки що веде нас різними шляхами", — йдеться у заяві колишніх. Татум зараз у стосунках з Зої Кревець.

Ніколь Кідман актори закордонні зірки зірки зіркова пара

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