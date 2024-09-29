Дженна Довен оригинально отметила развод со звездой "Супер Майка"

Актриса Дженна Дуан. Фото: instagram.com/jennadewan/

Дженна Дуан отметила свой развод с Ченнингом Татумом праздничным постом. Звезда "Шаг вперед", видимо, показала, что испытывает облегчение от того, что наконец-то урегулировала развод, поделившись историческим фото Николь Кидман, сделанным после ее развода с Томом Крузом.

Об этом пишет Daily Mail.

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На фото Кидман выглядит радостной, покидает офис адвоката после того, как законно рассторгла свой 11-летний брак с актером "Миссии невыполнима". Фотография, сделанная в 2001 году, с тех пор стала использоваться в бесчисленных мемах в Интернете вместе с шутливыми подписями.

Николь Кидман после выхода от адвоката по разводу. Фото: instagram.com/jennadewan/

В отдельной публикации Дуан поделилась слайд-шоу с последними фотографиями, на которых она изображена вместе со своим женихом Стивом Кази и их дочерью Рианнон.

Она подписала фото: "Спасибо, Вселенная".

Публикация Дуан появились через день после того, как появилась новость о ее разводе и конце судебной тяжбы между ней и Татумом по поводу франшизы "Супер Майка".

Переговоры между бывшими зашли в тупик на годы, поскольку бывшие супруги боролись за интеллектуальную собственность и распределение денег, которые Татум зарабатывает на успешной кинофраншизе.

Если у Татума или Дуан в будущем возникнут какие-либо разногласия по поводу опеки, они согласились решить это частно с судьей, согласно судебным протоколам, предоставленным судье Лос-Анджелеса. Оба взаимно согласились отказаться от алиментов друг другу. Дуан и Татум поженились после знакомства во время съемок фильма "Шаг вперед" в 2006 году.

Они объявили о своем разрыве в совместном заявлении в соцсетях в 2018 году, заявив, что "в основе нашего решения не было никаких секретов или непристойных событий. Абсолютно ничего не изменилось в том, насколько мы любим друг друга, но любовь — это прекрасное приключение. которое пока ведет нас разными путями", — говорится в заявлении бывших. Татум сейчас в отношениях с Зои Кревец.