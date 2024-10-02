Звезда Квартала 95 чуть не развелся с женой - подробности

Юрий Ткач с супругой. Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Звезда шоу "Квартал 95" Юрий Ткач рассказал о непростом периоде в отношениях с супругой Викторией. По словам шоумена, пара была на грани развода.

Подробностями личной жизни актер поделился в комментарии "ЖВЛ".

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Юморист и его возлюбленная в браке уже более 10 лет. За это время они переживали многое вместе, а недавно преодолели настоящий кризис в отношениях.

Однако супруги при всем хотели сохранить брак и все же нашли правильный путь для решения проблем.

"У каждой семьи есть свои моменты, свои кризисы в жизни. Я не скажу, что это было глобально. До развода не дошло. Накопилось вопросов, проблем, замалчивания проблем. Здесь важно сохранить, сохранить и еще раз сохранить. Для этого очень круто помогают психотерапевты, очень круто помогают какие-то духовные практики, медитации и так далее. Все для этого сгодится", — поделился Ткач.

Юрий Ткач с женой и дочерью. Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Более того, после примирения, артист и его жена серьезно задумались над тем, чтобы обвенчаться. Дату пара пока не выбрала, но надеется сделать это в ближайшее время в тихом семейном кругу.

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