Звезда Квартала 95 чуть не развелся с женой - подробности

Практически коснулись дна — звезда "Квартала 95" чуть не расстался с женой
Звезда шоу "Квартал 95" Юрий Ткач рассказал о непростом периоде в отношениях с супругой Викторией. По словам шоумена, пара была на грани развода.
Подробностями личной жизни актер поделился в комментарии "ЖВЛ".
Юрий Ткач рассказал о кризисе в отношениях с женой
Юморист и его возлюбленная в браке уже более 10 лет. За это время они переживали многое вместе, а недавно преодолели настоящий кризис в отношениях.
Однако супруги при всем хотели сохранить брак и все же нашли правильный путь для решения проблем.
"У каждой семьи есть свои моменты, свои кризисы в жизни. Я не скажу, что это было глобально. До развода не дошло. Накопилось вопросов, проблем, замалчивания проблем. Здесь важно сохранить, сохранить и еще раз сохранить. Для этого очень круто помогают психотерапевты, очень круто помогают какие-то духовные практики, медитации и так далее. Все для этого сгодится", — поделился Ткач.
Более того, после примирения, артист и его жена серьезно задумались над тем, чтобы обвенчаться. Дату пара пока не выбрала, но надеется сделать это в ближайшее время в тихом семейном кругу.
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