"Квартал" потролив Ігоря Коломойського

Кадр з випуску "Квартал 95". Фото: скриншот

Студія "Квартал 95" висміяла бізнесмена Ігоря Коломойського, який нині перебуває у СІЗО. Гумористи показали, як він шукав 1 мільярд 800 тисяч гривень для внесення застави.

Відео було опубліковано на YouTube.

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Артисти спародіювали спілкування Ігоря Валерійовича зі своїм адвокатом, який повідомив йому про можливість вийти з в'язниці за майже 2 мільярди гривень. "Кварталівці" показали, як відомий бізнесмен намагався знайти різні варіанти, щоб отримати таку величезну суму.

"Коломойський" хотів використати для цього свої паспорти Кіпру та Ізраїлю, зв'язки із Рінатом Ахметовим та навіть взяти кредит у "ПриватБанку", який йому раніше належав.

Нагадаємо, Олена Кравець відповіла, чи сумує за минулим у "Кварталі 95". А також ми розповідали, де ховається зірковий сценарист "Кварталу 95" Валерій Жидков.