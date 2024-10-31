"Квартал" потролил Игоря Коломойского

Кадр из выпуска "Квартал 95". Фото: скриншот

Студия "Квартал 95" высмеяла бизнесмена Игоря Коломойского, который ныне находится в СИЗО. Юмористы показали, как он искал 1 миллиард 800 тысяч гривен для внесения залога.

Видео было опубликовано на YouTube.

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Артисты спародировали общение Игоря Валерьевича со своим адвокатом, который сообщил ему о возможности выйти из тюрьмы за почти 2 миллиарда гривен. "Кварталовцы" показали, как известный бизнесмен пытался найти разные варианты, чтобы получить такую огромную сумму.

"Коломойский" хотел использовать для этого свои паспорта Кипра и Израиля, связи с Ринатом Ахметовым и даже взять кредит в ПриватБанке, который ему ранее принадлежал.

Напомним, Елена Кравец ответила, скучает ли по прошлому в "Квартале 95". А также мы рассказывали, где скрывается звездный сценарист "Квартала 95" Валерий Жидков.