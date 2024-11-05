Зірка "Кварталу" Настя Оруджова била серед через надмірну вагу — відео

Акторка та гумористка Настя Оруджова. Фото: скриншот

Українська акторка та зірка "Кварталу 95" Настя Оруджова розповіла про своє хворобливе ставлення до власного тіла. Зірка мала нервовий зрив через те, що набрала вагу. Це стало першим кроком до прийняття себе та бажання звернутися по допомогу.

Про це зірка розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Читайте також:

Зірка "Кварталу" била серед через надмірну вагу

Акторка Настя Оруджова розповіла, що протягом життя контролювала вагу свого тіла завдяки інтервальному голодуванню та відмові від вуглеводів. Втім, через початок повномасштабного вторгнення і стрес, який по-своєму переживав її організм, система більше не працювала.

Зірка зрозуміла, що має звернутись до психіатра та пропрацювати проблеми, коли почала завдавати собі фізичного болю.

"У нас були зйомки "Кварталу" за два тижні. І я думаю, якраз підсохну за цей час. Але я не знала, що вже на той момент у мене було захворювання — гіпотиреоз. Мені не можна було мало їсти. А я навпаки дуже мало їла і набирала вагу. І десь на день 4, коли я дуже голодна, дуже зла, я зважують і розумію, що в мене плюс 400 грамів. Я так розізлилась, що почала спочатку бити себе по ногах. Потім по животі, а потім по обличчю. І після цього я зрозуміла, що, якщо я вже припиняю собі шкоду, то треба йти", — розповіла акторка.

Гіпотиреоз — це стан, що виникає через зниження функцій щитоподібної залози.

Нагадаємо, акторка Тетяна Песик нарешті здійснила свою заповітну мрію в Америці. Також "Квартал" посміявся з політика Юлі Тимошенко через її візит у дешевий ресторан.