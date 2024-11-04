Зірка Кварталу 95 Тетяна Песик здійснила свою мрію у США — відео

Тетяна Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip

Зірка "Кварталу 95" Тетяна Песик разом із командою зараз перебуває на гастролях у США. Там акторка змогла здійснити свою маленьку мрію.

Відео з подорожі Тетяна поділилася в Instagram.

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Акторка давно хотіла побувати в Голлівуді та на власні очі побачити ті самі пагорби із легендарними білими літерами.

У відео щаслива Тетяна позувала на тлі напису "Hollywood". Акторка не могла стримати усмішки на обличчі та радості від побаченого.

"Було дуже велике бажання це побачити на власні очі. Я в Голівуді", — написала під відео Песик.

Нагадаємо, раніше Тетяна Песик побувала у Нью-Йорку та показала, що придбала у США для своєї особливої колекції.

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