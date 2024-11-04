Зірка Кварталу 95 Тетяна Песик здійснила свою мрію у США — відео

Зірка "Кварталу 95" здійснила своє давнє бажання у США
Зірка "Кварталу 95" Тетяна Песик разом із командою зараз перебуває на гастролях у США. Там акторка змогла здійснити свою маленьку мрію.
Відео з подорожі Тетяна поділилася в Instagram.
Тетяна Песик показала, що хотіла побачити в США
Акторка давно хотіла побувати в Голлівуді та на власні очі побачити ті самі пагорби із легендарними білими літерами.
У відео щаслива Тетяна позувала на тлі напису "Hollywood". Акторка не могла стримати усмішки на обличчі та радості від побаченого.
"Було дуже велике бажання це побачити на власні очі. Я в Голівуді", — написала під відео Песик.
Нагадаємо, раніше Тетяна Песик побувала у Нью-Йорку та показала, що придбала у США для своєї особливої колекції.
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