Акторка Тетяна Песик прокоментувала чутки про свою вагітність

Українська акторка Таня Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip/

Українська акторка та зірка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик поділилася із шанувальниками літнім рецептом із доволі незвичним поєднанням інгредієнтів. Багато користувачів через дивні смакові вподобання запідозрили її у вагітності.

Рецептом вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка часто ділиться із шанувальниками простими рецептами. Песик із зими зайнялася своїм тіло та намагається харчуватися правильно. Акторка хоче показати аудиторії, що правильне харчування це не лише корисно, а й смачно.

Нещодавно артистка показала, як готувати незвичний бутерброд із кавуном, який вона спробувала вперше. У рецепті вона поєднала здавалось би несумісні між собою продукти.

"Це розрив. Це дуже смачно, я в шоці. Кавун, сир, огірочки (квашені, мариновані, будь-які), базилік, бальзамічний соус. Чекаю на ваші коменти", — поділилася Песик.

Багато шанувальників через незвичні смакові вподобання зірки запідозрив її у вагітності. Зірка прокоментувала підозри.

"Вагітність".

"Ви часом не вагітна".

"Танюша, який у вас термін вагітності?".

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Відповідь Тані Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip/

Нагадаємо, нещодавно акторка Тетяна Песик поскаржилась на погіршення здоров'я. А також акторка "Жіночого кварталу" Валерія Товстолєс розбурхала уяву шанувальників пікантними кадрами в Карпатах.