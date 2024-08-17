Актриса Татьяна Песик прокомментировала слухи о своей беременности

Украинская актриса Таня Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip/

Украинская актриса и звезда "Женского квартала" Татьяна Песик поделилась с поклонниками летним рецептом с довольно необычным сочетанием ингредиентов. Многие пользователи из-за необычных вкусовых предпочтений заподозрили ее в беременности.

Рецептом она поделилась на своей странице в Instagram.

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Татьяна Песик о беременности

Звезда часто делится с поклонниками простыми рецептами. Песик с зимы занялась своим телом и пытается питаться правильно. Актриса хочет показать аудитории, что правильное питание это не только полезно, но и вкусно.

Недавно артистка показала, как готовить необычный бутерброд с арбузом, который она попробовала впервые. В рецепте она объединила на первый взгляд не совместимые между собой продукты.

"Это разрыв. Это очень вкусно, я в шоке. Арбуз, сыр, огурчики (квашеные, маринованные, любые), базилик, бальзамический соус. Жду ваших комментариев", — поделилась Песик.

Многие поклонники из-за необычных вкусовых предпочтений звезды заподозрили ее в беременности. Звезда прокомментировала подозрения.

" Беременность".

"Вы порой не беременны".

"Танюша, какой у вас срок беременности?".

Комментарии под публикацией Тани Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip/

Ответ Тани Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip/

Напомним, недавно актриса Татьяна Песик пожаловалась на ухудшение здоровья. А также актриса "Женского квартала" Валерия Товстолес взбудоражила воображение поклонников пикантными кадрами в Карпатах.