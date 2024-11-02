Ірина Сопонару з Кварталу 95 влаштувала танці в книгарні - відео

Ірина Сопонару. Фото: instagram.com/irinasoponaru

Акторка студії "Квартал 95" Ірина Сопонару влаштувала запальні танці просто посеред книжкової крамниці. У такий спосіб зірка вирішила підтримати свою колегу Катерину Нікітіну.

Відео акторка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Знаменитість записала відео під нову пісню іншої акторки "Кварталу 95". Нещодавно Катерина Нікітіна випустила трек "Я вже не та".

У кумедному ролику Сопонару в коротенькому топі з пір'ям та джинсах влаштувала зухвалі танці просто серед книжкових полиць. Ірина співала рядки з пісні та показувала спокусливі рухи на камеру.

"Мене дуже смішить, коли під якимись відосами чи фото коментатори пишуть: "І що цим відео хотів сказати автор?". Тому одразу відповідаю: цим відео я хочу підтримати свою подругу Катерину Нікітіну, яка випустила нову класну пісню! Ти молодець, натхнення і наснаги на нові звершення", — підписала відео Сопонару.

Нагадаємо, раніше Ірина Сопонару "запалила" у столичному метро під пісню Артема Пивоварова.

А нещодавно Ірина Сопонару показала, за допомогою яких процедур зберігає молодість.