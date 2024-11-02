Ирина Сопонару из Квартала 95 устроила танцы в книжном магазине - видео

Звезда "Квартала" Сопонару устроила дерзкие танцы в книжном
Актриса студии "Квартал 95" Ирина Сопонару устроила зажигательные танцы прямо посреди книжного магазина. Таким образом, звезда решила поддержать свою коллегу Екатерину Никитину.
Видео актриса поделилась на своей странице в Instagram.
Ирина Сопонару в коротком топе станцевала в книжном магазине
Знаменитость записала видео под новую песню другой актрисы "Квартала 95". Недавно Екатерина Никитина выпустила трек "Я вже не та".
В забавном ролике Сопонару в коротеньком топе с перьями и джинсах устроила дерзкие танцы прямо среди книжных полок. Ирина пела строчки из песни и показывала соблазнительные движения на камеру.
"Меня очень смешит, когда под какими-то видосами или фото комментаторы пишут: "И что этим видео хотел сказать автор?". Поэтому сразу отвечаю: этим видео я хочу поддержать свою подругу Екатерину Никитину, которая выпустила новую классную песню! Ты молодец, вдохновения и воодушевления на новые свершения", — подписала видео Сопонару.
Напомним, ранее Ирина Сопонару "зажгла" в столичном метро под песню Артема Пивоварова.
А недавно Ирина Сопонару показала, с помощью каких процедур сохраняет молодость.
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