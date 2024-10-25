Акторка Тетяна Песик придбала нові вінілові платівки в Нью-Йорку

Українська акторка Таня Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip/

Українська акторка та зірка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик поділилася із шанувальниками своїм захопленням. Зірка нині перебуває в Америці та показала, як проводить вільний від благодійних виступів час.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Тетяна Песик про свою колекцію

Артистка розповіла про те, що колекціонує вінілові пластинки. Нині вона разом з колегами в благодійному турі Америкою збирає кошти для наших захисників та вирішила скористатися вільним часом та поповнити свою колекцію платівок в одній із місцевих крамниць.

"Моя ціль знайти і зайти десь в Нью-Йорку в крамницю платівок. І я її знайшла, атмосфера захоплююча, на фоні грає кантрі власник цієї крамниці просто волочиться від своєї роботи, кайф, хотілось побути більше там", — поділилася Песик.

Акторка запропонувала шанувальникам відгадати, платівки яких виконавців вона придбала в крамниці.

Раніше зірка "Кварталу 95" Катерина Нікітіна повідомила про поповнення в родині. А також Анна Кошмал показала, як чоловік та син привітали її з днем народження.