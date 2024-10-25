Актриса Татьяна Песик приобрела новые виниловые пластинки в Нью-Йорке

Украинская актриса Таня Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip/

Украинская актриса и звезда "Женского квартала" Татьяна Песик поделилась с поклонниками своим хобби. Звезда находится в Америке и показала, как проводит свободное от благотворительных выступлений время.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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Татьяна Песик о своей коллекции

Артистка рассказала, что коллекционирует виниловые пластинки. Сейчас она вместе с коллегами в благотворительном туре по Америке собирает средства для наших защитников и решила воспользоваться свободным временем и пополнить свою коллекцию пластинок в одном из местных магазинов.

"Моя цель найти и зайти где-то в Нью-Йорке в магазин пластинок. И я его нашла, атмосфера увлекательная, на фоне играющего кантри владелец этого магазина просто тащится от своей работы, кайф, хотелось побыть больше там", — поделилась Песик.

Актриса предложила поклонникам отгадать, пластинки каких исполнителей она приобрела в магазине.

Ранее звезда "Квартала 95" Екатерина Никитина сообщила о пополнении в семье. А также Анна Кошмал показала, как муж и сын поздравили ее с днем рождения.