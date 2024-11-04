Звезда Квартала 95 Татьяна Песик осуществила свою мечту в США - видео

Татьяна Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip

Звезда "Квартала 95" Татьяна Песик вместе с командой сейчас находится на гастролях в США. Там актриса смогла осуществить свою маленькую мечту.

Видео из путешествия Татьяна поделилась в Instagram.

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Актриса давно хотела побывать в Голливуде и своими глазами увидеть те же холмы с легендарными белыми буквами.

У видео счастливая Татьяна позировала на фоне надписи "Hollywood". Актриса не могла сдержать улыбки на лице и радости от увиденного.

"Было очень большое желание это увидеть своими глазами. Я в Голливуде", — написала под видео Песик.

Напомним, ранее Татьяна Песик побывала в Нью-Йорке и показала, что приобрела у США для своей особой коллекции.

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