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Звезда "Квартала 95" исполнила свое давнее желание в США

4 ноября 2024 17:00
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор
Звезда Квартала 95 Татьяна Песик осуществила свою мечту в США - видео
Татьяна Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор

Звезда "Квартала 95" Татьяна Песик вместе с командой сейчас находится на гастролях в США. Там актриса смогла осуществить свою маленькую мечту.

Видео из путешествия Татьяна поделилась в Instagram.

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Актриса давно хотела побывать в Голливуде и своими глазами увидеть те же холмы с легендарными белыми буквами.

У видео счастливая Татьяна позировала на фоне надписи "Hollywood". Актриса не могла сдержать улыбки на лице и радости от увиденного.

"Было очень большое желание это увидеть своими глазами. Я в Голливуде", — написала под видео Песик.

Напомним, ранее Татьяна Песик побывала в Нью-Йорке и показала, что приобрела у США для своей особой коллекции.

Также мы писали, что звезда "Квартала 95" Ирина Сопонару устроила танцы прямо посреди книжного магазина.

Татьяна Песик Квартал 95 украинские звезды США "Женский квартал" Голливуд

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