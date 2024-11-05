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Била себя — звезда "Квартала 95" обратилась к психиатру

5 ноября 2024 21:30
Валерия Соколенко - Редактор
Звезда "Квартала" Настя Оруджева избивала из-за избыточного веса — видео
Актриса и юморист Настя Оруджева. Фото: скриншот
Валерия Соколенко - Редактор

Украинская актриса и звезда "Квартала 95" Настя Оруджева рассказала о своем болезненном отношении к собственному телу. Звезда получила нервный срыв из-за того, что набрала вес. Это стало первым шагом к принятию себя и желанию обратиться за помощью.

Об этом звезда рассказала в интервью Маше Ефросининой.

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Актриса Настя Оруджева рассказала, что в течение жизни контролировала вес своего тела благодаря интервальному голоданию и отказу от углеводов. Впрочем, из-за начала полномасштабного вторжения и стресса, который по-своему переживал его организм, система больше не работала.

Звезда поняла, что должна обратиться к психиатру и проработать проблемы, когда начала причинять себе физическую боль.

"У нас были съемки "Квартала" за две недели. И я думаю, как раз подсохну за это время. Но я не знала, что уже на тот момент у меня было заболевание — гипотиреоз. Мне нельзя было мало есть. А я наоборот очень мало ела и набирала вес. И где-то на день 4, когда я очень голодна, очень зла, я взвешиваю и понимаю, что у меня плюс 400 граммов. Я так разозлилась, что начала сначала бить себя по ногам, а потом по лицу. И после этого я поняла, что, если я уже причинила себе вред, то нужно идти", — рассказала актриса. 

Гипотиреоз — это снижение выработки щитовидной железой определенных гормонов. 

Напомним, актриса Татьяна Песик наконец-то осуществила свою заветную мечту в Америке. Также "Квартал" посмеялся над политиком Юлией Тимошенко из-за ее визита в дешевый ресторан.

похудение Квартал 95 психиатр "Женский квартал" вес насилие

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